Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (25.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Gute Nachrichten für E.ON: Die Entschädigungszahlungen an die Betreiber von Atomkraftwerken hätten die nächste Hürde genommen. Zudem habe der Energiekonzern seine niedrigeren Ziele für das abgelaufene Geschäftsjahr erreicht. Die E.ON-Aktie lege am Donnerstag deutlich zu. Der Abwärtstrend seit Juli 2020 sei mit dem Sprung über die 9-Euro-Marke dynamisch nach oben verlassen worden. Die wichtige 200-Tage-Linie sei nicht mehr weit entfernt, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 25.03.2021)Das vollständige Interview mit Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze E.ON-Aktie:Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:9,438 EUR +2,63% (25.03.2021, 11:33)