Schon vor COVID-19 habe die Internetnutzung in Südostasien zugenommen. Gründe für die digitale Revolution, die über den Desktop- und Laptop-Bereich hinausgehe, seien die bessere Internetanbindung, die immer erschwinglicheren modernen Smartphones sowie die Präferenz von immer mehr jungen Menschen für mobile Technologien.



In den Augen der Experten biete die digitale Wirtschaft Südostasiens enorme Chancen. Diese Region bestehe aus ganz unterschiedlichen Ländern, die sich auf verschiedenen Entwicklungsstufen befinden würden. Der riesige Zielmarkt mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von insgesamt rund 3 Bio. US-Dollar sei etwas größer als Indien. Ungefähr 585 Millionen Menschen würden in der Region leben, und die wachsende Mittelschicht warte nur darauf, ihr Geld auszugeben.



Der E-Commerce sei eines der ersten und am stärksten umkämpften Schlachtfelder in der süd-ostasiatischen Internetbranche. Der Bruttowarenwert in der Region sei im Jahr 2020 sprunghaft auf 62 Mrd. US-Dollar angestiegen und werde laut Prognosen bis 2025 auf 172 Mrd. US-Dollar anwachsen. Bislang wirke die Durchdringungsrate des E-Commerce in Südostasien noch niedrig. Im Jahr 2020 habe sie rund 6% betragen, während China bereits die 20-Prozent-Marke durchbrochen habe.



Die E-Commerce-Welle habe den Einzelhandel bereits verändert und viele etablierte Anbieter vor Probleme gestellt. Einzelhandelsgeschäfte vor Ort würden Marktanteile verlieren. Multinationale Unternehmen, die traditionelle Vertriebskanäle nutzen würden, um den privaten Konsum zu dominieren, würden zunehmend Konkurrenz von kleinen, flexiblen lokalen Unternehmen erhalten, die die Online-Nachfrage bedienen würden.



Doch auch innerhalb des E-Commerce-Segments komme es zu Veränderungen, und verschiedene neue Geschäftsmodelle seien auf dem Vormarsch. Neben herkömmlichen Shopping-Plattformen wie Lazada und Shopee (von Alibaba bzw. Sea Limited) würden sich Livestreams und andere Kanäle von sozialen Medien zu neuen Instrumenten der Umsatzgenerierung entwickeln.



Zugleich gebe es das Modell, bei dem der Komfort von Online-Diensten mit Offline-Angeboten vor Ort verknüpft werde. Dieses Modell sei besonders für weniger urbanisierte Gegenden und für weniger technikaffine demografische Gruppen von Bedeutung. Zum Beispiel würden in Indonesien Akteure aus dem E-Commerce mit kleinen Familienunternehmen (sogenannten "Warungs") kooperieren, um digitale Dienstleistungen wie das Aufladen von Mobilfunk-Guthaben oder die Zahlung von Rechnungen anzubieten. (Ausgabe vom 02.09.2021) (03.09.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die COVID-19-Pandemie hat die Verbreitung des Internets in Südostasien beschleunigt, so Claus Born, Investmentstratege bei Franklin Templeton Emerging Markets Equity. Ähnlich habe sich vor mehr als zehn Jahren auch der Ausbruch des SARS1-Virus auf die Digitalisierung in China ausgewirkt. Die sechs größten Volkswirtschaften der Region (Indonesien, Malaysia, die Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam) hätten allein im Jahr 2020 40 Millionen neue Internetnutzer verzeichnet. Die Gesamtzahl der Nutzer sei damit auf 400 Millionen gewachsen, was einem Anstieg um 11% gegenüber 2019 entspreche. Die Menschen, die neue digitale Dienste zum ersten Mal ausprobiert hätten, hätten zu 94% angegeben, mindestens einen der Dienste nach der Pandemie weiter nutzen zu wollen. Alibaba Group ihre Online-Einkaufsplattform Taobao während der SARS-Epidemie eingeführt. Letztes Jahr hätten Taobao und andere Plattformen von Alibaba allein bei der jährlich stattfindenden Shopping-Aktion namens "Singles' Day" einen Umsatz von 74,1 Mrd. US-Dollar erzielt.