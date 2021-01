Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Neuzulassungen in Europa für E-Autos sind 2020 entgegen dem allgemeinen Trend stark gewachsen, so Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege Privat- und Firmenkunden von Postbank Research.



Während die PKW-Verkäufe insgesamt um ein Viertel eingebrochen seien, seien in den fünf größten Ländern gegenüber 2019 fast dreimal mehr rein batterieelektrische Autos und viereinhalbmal so viele Hybride zugelassen worden. Dementsprechend dürften fast alle Hersteller in Europa die CO2-Ziele für neue PKW 2020 erreicht haben, was ihnen hohe Strafzahlungen an die EU erspare. Ulrich Stephan von Postbank Research rechne damit, dass ambitionierte Vorgaben für den Schadstoffausstoß und staatliche Hilfen auch weiterhin für hohe Zuwachsraten bei E-Autos sorgen würden - ihr Anteil an den Neuzulassungen könnte von aktuell sechs Prozent bis 2025 auf 25 Prozent steigen.



Europäische Hersteller dürften an diesem Wachstum maßgeblich partizipieren. Obwohl die Kurse von Autoaktien schon kräftig zugelegt hätten und die Herausforderungen für den Sektor groß bleiben würden, sehe Ulrich Stephan von Postbank Research vor dem Hintergrund des zu erwartenden Konjunkturaufschwungs noch Aufwärtspotenzial. (20.01.2021/ac/a/m)





