TIPS wurde am 30. November 2018 in Betrieb genommen. Die erste Transaktion fand unverzüglich statt: Ein Kunde der spanischen CaixaBank nutzte TIPS für eine Instant-Zahlung an einen Kunden der französischen Bank Natixis. Zusammen mit den spanischen Instituten Abanca Corporación Bancaria, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco de Crédito Social Cooperativo und Caja Laboral Popular Cooperativa de Crédito sowie den deutschen Banken Berlin Hyp und Teambank gehören diese beiden Banken zu den ersten TIPS-Teilnehmern.



Der neue Service wird zu einem attraktiven Preis angeboten. TIPS wird nach dem Prinzip der Vollkostendeckung betrieben, und es werden den Kontoinhabern weder Anmeldegebühren noch Kontoführungsentgelte berechnet. Das Entgelt pro veranlasster Transaktion beläuft sich in den ersten beiden Betriebsjahren auf 0,002 Euro, wobei für die ersten zehn Millionen Zahlungen, die bis Ende 2019 je TIPS-Kontoinhaber abgewickelt werden, keine Gebühren anfallen.



Banken in ganz Europa können nun dem Beispiel Frankreichs, Deutschlands und Spaniens folgen, die bereits an TIPS angebunden sind, indem sie sich an die Plattform anbinden und nutzerfreundliche Lösungen entwickeln, die für Händler und Verbraucher attraktiv sind und somit die Nutzung von Instant-Zahlungen unterstützen. (03.12.2018/ac/a/m)





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Die Europäische Zentralbank (EZB) hat einen innovativen europaweiten Service zur Echtzeit-Abwicklung elektronischer Zahlungen ins Leben gerufen, so die Europäische Zentralbank (EZB) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Unter dem Namen TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) wird Zentralbankgeld verwendet, um individuelle Zahlungen in weniger als 10 Sekunden auszuführen.