Als Zahlungsmittel sei Bitcoin ohnehin "völlig ungeeignet, weil die Transaktionen zu viel Zeit brauchen". Die Schlussfolgerung: "Man könnte auch sagen: Wir brauchen eine Mehrwertsteuer auf Bitcoin, weil es keine Währung ist", so Nowotny in der SZ. Eingreifen müsse die Notenbank aber erst, wenn es das Verhalten der Menschen verändern würde. Dafür gebe es noch keine Anzeichen.



"Nur ein Marketingtrick"



Wenn einzelne Geschäfte Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren würden, sei das nur ein Marketingtrick. "Kunden und Verkäufer können doch nicht damit zufrieden sein, wenn der Wert einer Zahlung so stark schwankt und ein Bitcoin einmal ein paar Tausend Euro und ein anderes Mal 18.000 Euro wert ist". Bitcoin sei ein reines Spekulationsobjekt, das sich als Währung ausgebe, sage Nowotny. Weltweit seien Bitcoin im Wert von circa 190 Milliarden Euro im Umlauf, der Euro-Bargeld-Umlauf sei mit 1.100 Milliarden Euro sechsmal so hoch. "Solange das so begrenzt stattfindet und die Leute nicht massenhaft Kredite aufnehmen, um mit Bitcoin zu spekulieren, beunruhigt uns das nicht".



EZB beschäftigt sich mit E-Geld



Was die Notenbanken hingegen beschäftige, sei das Thema der Ausgabe von digitalem Geld. Dabei gehe es nicht um Kryptowährungen, sondern um elektronisches Zentralbankgeld, das in mehreren Staaten bereits diskutiert werde. "Bislang gibt es Bargeld und Giralgeld. Das digitale Geld wäre eine dritte Säule". Die Bürger könnten dann ihr Konto direkt bei der Zentralbank führen, so Nowotny.



"Das hätte Folgen für Geschäftsbanken, die dann weniger Einlagen erhielten. Im Falle einer Bankkrise müsste der Kunde nicht mehr in Panik zum Bankschalter laufen, um sein Geld abzuheben. Er hätte Zugang zu sicherem digitalen Geld bei der Zentralbank", so das EZB-Ratsmitglied. Bargeld selbst verschwinde indes nicht. Im Gegenteil: "Die weltweite Bargeld-Verwendung steigt".



Bitcoin spürt Druck aus Asien



Was hingegen Bitcoin betrffe, fasse nicht nur die EZB Regulierungen ins Auge: Südkorea, ein gewichtiger Handelsplatz für Kryptowährungen, habe vor rund einer Woche härtere Regulierungen angekündigt. Das habe den Bitcoin-Kurs auf Talfahrt geschickt. Auslöser für die schärfere Kontrolle in Südkorea seien Betrügereien und die Großpleite einer Handelsplattform. In dem Land sei ein großer Teil der Menschen in Bitcoin veranlagt. Der Kurs der Digitalwährung, die im Dezember 2017 auf 20.000 Dollar geklettert sei, notiere derzeit auf rund 14.000 Dollar. (03.01.2018/ac/a/m)





