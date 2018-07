Tradegate-Aktienkurs EYEMAXX Real Estate-Aktie:

Kurzprofil EYEMAXX Real Estate AG:



Kerngeschäft der im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierten EYEMAXX Real Estate AG (ISIN: DE000A0V9L94, WKN: A0V9L9, Ticker-Symbol: BNT1) ist die Entwicklung von Immobilienprojekten. Der angestammte Geschäftsbereich ist die Realisierung von Fachmarktzentren in Zentraleuropa. Dabei arbeitet das Unternehmen mit den großen internationalen Marken des Filialeinzelhandels zusammen.



Neue Geschäftsbereiche von EYEMAXX sind die Errichtung von Pflegeheimen in Deutschland, sowie Wohnimmobilien in Deutschland und Österreich. Zudem nutzt EYEMAXX Marktopportunitäten, indem Logistik und nach Kundenwunsch errichtete Gewerbeimmobilien (Taylormade Solutions) realisiert werden. Der regionale Fokus der Gesellschaft liegt auf etablierten Märkten wie Deutschland und Österreich, sowie den aussichtsreichsten Wachstumsmärkten wie Polen, Tschechien, der Slowakei und Serbien.



Neben der reinen Projektentwicklung werden auch teilweise gut rentierende Immobilien im eigenen Portfolio gehalten. So verbindet EYEMAXX Real Estate AG attraktive Entwicklerrenditen mit einem zusätzlichen Cashflow aus Bestandsimmobilien.



Weitere Informationen unter: www.eyemaxx.com. (05.07.2018/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - EYEMAXX Real Estate-Aktienanalyse von Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Immobilienentwicklers EYEMAXX Real Estate AG (ISIN: DE000A0V9L94, WKN: A0V9L9, Ticker-Symbol: BNT1).Nach dem guten News Flow der vergangenen Wochen, über welchen sie mit ihrem Update vom 27. Juni berichtet hätten, habe das Unternehmen nun weitere erfreuliche News vermeldet. Am gestrigen Tage habe EYEMAXX bekannt gegeben, dass sich das Unternehmen ein rund 4.000 qm großes Baugrundstück in Berlin-Treptow gesichert habe, auf welchem ein neues Hotel errichtet werden solle. Das Hotel solle über rund 260 Zimmer und einer nutzbaren Fläche von über 5.600 qm verfügen. Weiterhin beinhalte das Grundstück eine Tiefgarage mit 59 Stellplätzen. Das Projekt habe ein Volumen von rund 33 Mio. Euro und solle eine Eigenkapitalrendite im höheren zweistelligen Bereich erwirtschaften. Der Baubeginn sei für 2Q 2019 geplant, die Fertigstellung solle bis Ende 2020 erfolgen. Eine Absichtserklärung sei bereits mit einem Hotelbetreiber unterfertigt worden. Die Projektpipeline des Unternehmens habe sich mit diesem neuen Projekt auf 910 Mio. Euro erhöht.Am Montag, den 2. Juli, habe EYEMAXX erste Eckdaten zum ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2017/18 veröffentlicht. Die Zahlen seien sehr erfreulich und im Rahmen der Erwartungen der Analysten von SRC Research gewesen. Die Umsätze seien um rund 30%, von 2,1 Mio. Euro im Vorjahr auf 2,7 Mio. Euro, angestiegen. Das operative Ergebnis aus Basis des EBIT sei um 37% gewachsen und habe mit 6,1 Mio. Euro deutlich über den rund 4,5 Mio. Euro aus dem Vorjahr gelegen. Der Nettogewinn sei signifikant von 1,32 Mio. Euro auf 2,1 Mio. Euro sogar um 63% angestiegen. Die Eigenkapitalquote habe sich im ersten Halbjahr ebenfalls verbessert und sei von 33,4% zum Geschäftsjahresende 2016/17 auf nunmehr 34,0% angestiegen. Der Ergebnisanstieg verdeutliche die gute Arbeit des Unternehmens hinsichtlich der Projektentwicklungen sowie der lukrativen Erweiterung des Bestandsportfolios.Folglich des guten News Flow der vergangenen Wochen, dem signifikanten Anstieg der Projektpipeline von 760 Mio. Euro zum Geschäftsjahresende 2016/17 auf nunmehr 910 Mio. Euro und den guten Halbjahreszahlen würden die Analysten von SRC Research das Unternehmen gut aufgestellt sehen. Das Management habe weiterhin die gegebene Guidance eines weiteren signifikanten Ergebnisanstiegs zum Gesamtjahr bestätigt. Die Analysten von SRC Research seien ebenfalls der Meinung, dass dies eintreten werde. Hinsichtlich der kommenden Jahre würden zwei Drittel der Pipeline in den Jahren 2020 bis 2022 fertiggestellt, wodurch sich das Unternehmen schon jetzt die mittel- bis langfristigen Umsätze gesichert habe.