Die Analysten von Postbank Research hatten den schwächeren Jahresauftakt bereits im letzten Monat zum Anlass genommen, ihre BIP-Wachstumsprognosen für Deutschland und den Euroraum für das Jahr 2018 abzusenken. Die vergleichsweise moderate Revision sei dabei vor dem Hintergrund erfolgt, dass eine Reihe von temporären Faktoren - wie beispielsweise kalte Witterung oder eine Grippewelle - das Wachstum im 1. Quartal gebremst hätten und die Analysten für das 2. Quartal mit einer deutlichen Belebung der wirtschaftlichen Aktivitäten gerechnet hätten. Auch wenn diese Einschätzung grundsätzlich noch Bestand habe, hätten sich zuletzt doch die Zweifel an einem kräftigen, positiven Rückprall der Konjunkturdynamik gemehrt. So sei beispielsweise der Industrieausstoß im April - neuere Daten würden zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vorliegen - hierzulande deutlich um 1,0% gegenüber dem Vormonat gesunken. Für das Verarbeitende Gewerbe habe sogar ein Minus in Höhe von 1,7% zu Buche gestanden.



Auch in den anderen großen Ländern des Euroraums habe der Industrieoutput nachgegeben, für den insgesamt ein Minus von 0,9% zu verzeichnen gewesen sei. Wenngleich die Ergebnisse für einen Monat im Quartal nicht überbewertet werden dürften - auf Basis der April-Daten liege der Ausstoß der Industrie im Quartalsvergleich um 0,5% in Deutschland beziehungsweise um 0,8% im Euroraum hinten. Mit den Anfang Juli zur Veröffentlichung anstehenden Mai-Daten dürfte sich bereits entscheiden, ob angesichts dieser Ausgangslage noch auf einen positiven Beitrag der Industrie im abgelaufenen Quartal gehofft werden dürfe. Auch der im Vormonatsvergleich vierte Rückgang in Folge des Auftragseingangs in der deutschen Industrie, der erstmals seit Juni 2016 wieder unter seinem Vorjahresniveau liege, trage zu der Skepsis der Analysten hinsichtlich einer deutlichen Belebung der Konjunktur im 2. Quartal bei.



Hoffnung würden hingegen die Einzelhandelsumsätze machen, die aktuell für eine Belebung des privaten Konsums sprechen würden. In der Summe bleibe festzuhalten, dass die Abwärtsrisiken für das BIP-Wachstum in Deutschland und im Euroraum zuletzt weiter gestiegen seien. Vor einer eventuellen, nochmaligen Anpassung ihrer Jahresprognosen möchten die Analysten aber noch weitere Konjunkturindikatoren abwarten. Hoffnung wiederum würden ihnen die Anzeichen einer Stabilisierung bei diversen Sentimentindikatoren machen, die immer noch auf soliden Niveaus liegen würden und somit für eine Fortsetzung des Konjunkturaufschwungs sprechen würden. Klar sei aber inzwischen auch, dass das hohe Wachstumstempo aus dem Vorjahr nicht mehr erreicht werden dürfte. Vorerst würden die Analysten für 2018 weiterhin mit einem BIP-Wachstum von 2,0% in Deutschland sowie von 2,1% im Euroraum rechnen, das sich 2019 auf 1,8% beziehungsweise 1,7% moderieren dürfte.



Die EWU-Inflationsrate habe im Mai einen kräftigen Sprung von 1,2% auf 1,9% gemacht und sei im Juni weiter auf 2,0% gestiegen. Kräftige Impulse seien dabei von den Energiepreisen ausgegangen. Dagegen habe die Kerninflationsrate im Juni wieder von 1,1% auf 1,0% nachgegeben. Angesichts des zunehmend enger werdenden Arbeitsmarkts dürfte die Kerninflation jedoch im weiteren Jahresverlauf allmählich steigen. Dagegen sollte sich der preistreibende Einfluss der Energiekomponente abschwächen. In der Summe dürfte sich die Inflationsrate in der Nähe der 2%-Marke stabilisieren. Im Jahresdurchschnitt 2018 und 2019 erwarten die Analysten von Postbank Research die Teuerung nach wie vor bei jeweils 1,6%, wobei sich das Aufwärtsrisiko jedoch etwas erhöht hat. (Ausgabe Juli 2018) (05.07.2018/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - Mit Veröffentlichung der endgültigen Daten hat die EU-Statistikbehörde Eurostat Anfang Juni bestätigt, dass das BIP im Euroraum zum Jahresauftakt um 0,4% gegenüber dem Vorquartal gewachsen ist, so die Analysten von Postbank Research.Wie in Deutschland (+0,3% nach +0,6%) habe sich die Konjunktur damit auch in der Währungsunion im Vergleich zum Schlussquartal 2017 (+0,7%) deutlich abgekühlt. Positive Impulse seien im 1. Quartal von Seiten des privaten Verbrauchs sowie der Bruttoanlageinvestitionen gekommen, während der Außenhandel die Dynamik wie erwartet gebremst habe.