Auch für den weiteren Jahresverlauf sehe der konjunkturelle Ausblick nach einer zwischenzeitlichen Eintrübung mittlerweile wieder konstruktiv aus. So habe sich die Stabilisierung der EWU-Einkaufsmanagerindices im August fortgesetzt. Eine positive Entwicklung habe sich dabei im Servicesektor ergeben. Hier habe der EWU-PMI von 54,2 auf 54,4 Zähler angezogen. Hingegen habe sich im Verarbeitenden Gewerbe ein Abschlag von 55,1 auf 54,6 Zähler ergeben. Beide Indikatoren lägen damit weiterhin klar im expansiven Bereich. Den Vogel habe aber der ifo-Geschäftsklimaindex für die gewerbliche Wirtschaft Deutschlands abgeschlossen. Dieser sei im August deutlich um 2,1 auf 103,8 Punkte gestiegen. Zuversichtlich stimme vor allem der kräftige Sprung bei den Geschäftserwartungen um 3,0 auf 101,2 Punkte. Der kumulierte Rückgang des Erwartungsindexes in den letzten acht Monaten sei dadurch alleine im August zu mehr als 50 Prozent egalisiert worden. Die Erwartungen würden sich nun wieder in einem Bereich oberhalb des langjährigen Durchschnitts bewegen. Dies lasse darauf schließen, dass die Unternehmensinvestitionen im weiteren Verlauf des Jahres solide gesteigert werden. Ausschlaggebend für die deutliche Stimmungsverbesserung im August sei wohl die zwischen der EU und den USA getroffene Vereinbarung gewesen, auf die Erhebung weiterer Strafzölle vorläufig zu verzichten und stattdessen sogar Verhandlungen über einen Abbau von Handelsschranken anzustreben. Insbesondere für die deutsche Autoindustrie und damit verbundene Branchen sei dies von sehr hoher Bedeutung.



Infolge der über den Erwartungen liegenden Sentimentindikatoren sei die Zuversicht der Analysten von Postbank Research gestiegen, dass sich der Konjunkturaufschwung in Deutschland und in der EWU im 2. Halbjahr in einem ähnlichen bzw. sogar leicht höheren Tempo fortsetze wie in der 1. Jahreshälfte. Die Analysten von Postbank Research würden sich

daher mit ihren Prognosen für ein BIP-Wachstum in 2018 von 2,0% für Deutschland und von 2,1% für die EWU sehr wohl fühlen und auch die Risiken nicht mehr einseitig auf der Unterseite sehen. Für 2019 würden sie weiterhin mit einer leichten Abschwächung des Zuwachses auf 1,8% in Deutschland und auf 1,7% in der EWU rechnen.



Die EWU-Inflationsrate sei im Juli von 2,0% auf 2,1% gestiegen. Damit habe sie das höchste Niveau seit über fünf Jahren erreicht.



Ein deutlicher Impuls sei erneut von den Energiepreisen ausgegangen, die ihr Vorjahresniveau um 9,4% hätten nach 8,0% im Juni übertroffen. Leichte Beschleunigungstendenzen seien bei den Preisen für Dienstleistungen sowie für Industriegüter ohne Energie festzustellen gewesen. In der Folge habe sich die Kerninflationsrate von 0,9% auf 1,1% erhöht. Hier zeichne sich ein leichter Aufwärtstrend ab, dies jedoch auf immer noch sehr niedrigem Niveau. Im kommenden Jahr dürfte die Kerninflation bis auf gut 1,5% anziehen. Gleichzeitig sollte sich aber bei weitgehend konstantem Ölpreis der vom Faktor Energie ausgehende Impuls spürbar abschwächen. In der Summe würden die Analysten von Postbank Research für 2018 und 2019 weiterhin mit Teuerungsraten von durchschnittlich jeweils 1,7% rechnen. (Perspektiven September 2018) (28.08.2018/ac/a/m)







Bonn (www.aktiencheck.de) - Das deutsche BIP ist im 2. Quartal 2018 um 0,5% zur Vorperiode gewachsen, so die Analysten von Postbank Research.Zudem sei der Wert für das 1. Quartal von 0,3% auf 0,4% nach oben korrigiert worden. Das 1. Halbjahr sei damit insgesamt besser gelaufen, als die Analysten zuletzt erwartet hätten. Positive Impulse seien im 2. Quartal aus dem Inland gekommen. Der private Verbrauch habegegenüber der Vorperiode um 0,3% zugelegt, der Staatskonsum sogar um 0,6%. DieBruttoanlageinvestitionen seien um 0,5% gesteigert worden. Dabei sei das Plus bei den Ausrüstungsinvestitionen von 0,3% durch den Zuwachs von 0,6% bei den Bauinvestitionen übertroffen worden. Treibende Kraft bei den Letztgenannten sei in erster Linie der öffentliche Bau gewesen. Im Quartalsvergleich habe dieser um 2,6% zugelegt. Die Vorjahresrate sei dadurch auf stolze 5,8% gestiegen. Anscheinend führe die sich immer weiter verbessernde Finanzlage der öffentlichen Hand inzwischen doch zu einer allmählichen Erhöhung der Investitionen des Staates in die Infrastruktur. Befürchtungen, dass sich die öffentlichen Haushalte damit übernehmen würden, brauche man sicherlich nicht zu hegen. Denn immerhin hätten diese im 1. Halbjahr 2018 einen Rekordüberschuss in Höhe von 48,1 Mrd. Euro erzielt. Rechnerisch habe dieser damit bei 140% der im gleichen Zeitraum getätigten Investitionen (Bauten plus Ausrüstungen) aller staatlichen Ebenen insgesamt gelegen. In der Summe habe die binnenwirtschaftliche Endnachfrage im Frühjahr deutlich nach oben gezeigt. Hingegen habe der Außenhandel das BIP-Wachstum um 0,4 Prozentpunkte gedämpft, wobei dieser Effekt durch steigende Lagerinvestitionen (+0,4 Prozentpunkte) egalisiert worden sei.