Börsenplätze EV Digital Invest-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs EV Digital Invest-Aktie:

13,896 EUR -0,53% (03.05.2022, 15:34)



XETRA-Aktienkurs EV Digital Invest-Aktie:

13,80 EUR -1,15% (03.05.2022, 12:30)



ISIN EV Digital Invest-Aktie:

DE000A3DD6W5



WKN EV Digital Invest-Aktie:

A3DD6W



Ticker-Symbol EV Digital Invest-Aktie:

EMGL



Kurzprofil EV Digital Invest AG:



Die EV Digital Invest AG (ISIN: DE000A3DD6W5, WKN: A3DD6W, Ticker-Symbol: EMGL) betreibt die Online-Immobilieninvestmentplattform "Engel & Völkers Digital Invest", die Privatinvestoren die Chance eröffnet, sich als Co-Investor an ausgewählten Bauvorhaben zu beteiligen. Als qualitätsführende Plattform im Bereich der digitalen Immobilieninvestition und -finanzierung sowie als registrierter Lizenzpartner von Engel & Völkers verfügt sie über eine außerordentlich hohe Markenbekanntheit.



Mit langjähriger Branchenexpertise, umfangreichen Due-Diligence-Prüfungen und einem hohen Qualitätsanspruch wurde bisher ein Finanzierungsvolumen von über 170 Mio. Euro ohne Projektausfälle erreicht. Eine loyale und kapitalstarke Investorenbasis mit derzeit mehr als 13.000 Nutzern ermöglicht Projektfinanzierungen innerhalb von kurzen Finanzierungszeiträumen. Der Marktanteil soll mit einer wachstums- und qualitätsfokussierten Geschäftsstrategie ausgebaut werden. Weitere Informationen: www.ev-digitalinvest.de (03.05.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - EV Digital Invest-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der EV Digital Invest AG (ISIN: DE000A3DD6W5, WKN: A3DD6W, Ticker-Symbol: EMGL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Börsenstart von Engel & Völkers Digital Invest sei geglückt. Ein Kursfeuerwerk sei am Dienstag jedoch ausgeblieben. Die Immobilien-Schwarmfinanzierungs-Plattform habe mit ihrem Sprung aufs Frankfurter Parkett einen mittleren einstelligen Millionen-Betrag eingesammelt, der in das weitere Wachstum des Unternehmens fließen solle.Der Emissionspreis habe mit 14 Euro in der Mitte der Preisspanne gelegen, die von 13,50 bis 14,50 Euro gereicht habe. Den ersten Kurs hätten die Papiere bei 13,97 Euro markiert und damit leicht unterhalb des Angebotspreises. Bis Dienstagmittag sei die Aktie um die Marke von 13,90 Euro gependelt.Alle 450.000 angebotenen neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung seien voll platziert worden. Darüber hinaus habe der Hauptaktionär, das Versorgungswerk der Zahnärztekammer Berlin, 45.000 Papiere im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption bereitgestellt. Damit komme das IPO auf ein Emissionsvolumen von knapp sieben Millionen Euro.Die Mittel aus dem IPO sollten die Berliner in die Lage versetzen, ihre aussichtsreiche Position im deutschen Wachstumsmarkt für Immobilienfinanzierung auszubauen."Der Aktionär" behält Engel & Völkers Digital Invest auf der Watchlist, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link