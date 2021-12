12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Börsenplätze EVN-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs EVN-Aktie:

27,05 EUR -1,81% (13.12.2021, 11:59)



Wiener Börse-Aktienkurs EVN-Aktie:

27,10 EUR -1,09% (13.12.2021, 12:06)



ISIN EVN-Aktie:

AT0000741053



WKN EVN-Aktie:

878279



Ticker-Symbol EVN-Aktie:

EVN



Kurzprofil EVN AG:



Die EVN AG (ISIN: AT0000741053, WKN: 878279, Ticker-Symbol: EVN) bietet in ihrem Heimmarkt auf Basis modernster Infrastruktur Strom, Gas, Wärme, Trinkwasserver- sowie Abwasserentsorgung und thermische Abfallverwertung "aus einer Hand". Des Weiteren gehören der Betrieb von Netzen für Kabel-TV und Telekommunikation sowie das Angebot verschiedener Energiedienstleistungen für Privat- und Businesskunden sowie für Gemeinden zur Produktpalette.



Das Energiegeschäft im Ausland umfasst den Stromverkauf an Endkunden in Deutschland, Bulgarien und Nordmazedonien, den Gasverkauf an Endkunden in Kroatien, sowie die Stromproduktion in Nordmazedonien, Bulgarien, Albanien und Deutschland. Weitere Aktivitäten sind Wärmeproduktion und -verkauf an Endkunden in Bulgarien, die Beschaffung von Strom, Gas und anderen Primärenergieträgern, sowie der Handel mit Strom und Gas auf Großhandelsmärkten.



Mit der Übernahme einer deutschen Umweltdienstleistungsgruppe im Jahr 2003 konnte die EVN das Umweltgeschäft als zweites strategisches Standbein aufbauen und in ihr Geschäftsmodell integrieren. Mit über 100 Umweltprojekten verfügt die EVN über umfassende Expertise in der Planung und Errichtung von Trinkwasserver- und Abwasserentsorgungsanlagen, Entsalzungs- sowie thermischen Abfall- und Klärschlammverwertungsanlagen.



Rund 4,8 Mio. Kunden vertrauten im Geschäftsjahr 2019/20 auf die sichere Versorgung mit Energie- und Umweltprodukten sowie -dienstleistungen der EVN. Insgesamt ist die EVN Gruppe derzeit in 14 Ländern tätig. Im Geschäftsjahr 2019/20 wurden 51,4% der Umsatzerlöse außerhalb Österreichs in den Märkten Mittel-, Ost- und Südosteuropa erzielt (Vorjahr: 44,4%). (13.12.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - EVN-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der EVN AG (ISIN: AT0000741053, WKN: 878279, Ticker-Symbol: EVN) weiterhin zu kaufen.Der Konzern werde das Zahlenwerk für das Geschäftsjahr 2020/21e am 16. Dezember vorlegen, wobei das Jahresergebnis aufgrund einer Anhebung der Prognose Anfang November im Großen und Ganzen schon bekannt sei. Aufgrund von nicht zahlungswirksamen Bewertungsanpassungen von Absicherungsgeschäften und Wertaufholungen von Wasserkraftanlagen dürfte der Nettogewinn bei rund EUR 325 Mio. liegen, was nach Einschätzung der Analysten zu einem bereinigten Ergebnis von EUR 237 Mio. führen werde, was leicht über der ursprünglichen Prognose für das Geschäftsjahr von EUR 200 bis 230 Mio. liege.Während die Ergebnisse des abgelaufenen Geschäftsjahres zu keiner signifikanten Kursbewegung führen sollten, werde der Ausblick für das Geschäftsjahr 2021/22e in den Fokus des Marktes rücken. Die Analysten seien zuversichtlich, dass EVN die gute Entwicklung nicht nur wiederholen könne, sondern die Ergebnisse aus mehreren Gründen sogar verbessern könnte. So dürfte der Verbund Konzern angesichts seines Rekordergebnisses für 2021e im nächsten Jahr eine deutlich höhere Dividende zahlen und durch das Abstoßen der Beteiligung an Walsum 10 könnten Verluste aufgrund schwacher Margen in der Kohleverstromung und die Fixkosten des Kraftwerks entfallen.Darüber hinaus sollten die Tarife für die Strom- und Gasverteilung laut einem Entwurf im mittleren einstelligen Bereich steigen und der Konzern habe die Endkundenpreise für 2022 in einem Ausmaß erhöht, dass die Beschaffungskosten gedeckt werden dürften. Folglich hätten die Analysten ihre mittelfristigen Prognosen nur geringfügig geändert, wobei der wesentliche Unterschied in der Erwartung einer höheren Dividende vom Verbund liege. Sie würden auch auf die traditionell eher vorsichtigen Ergebnisprognosen des EVN-Managements, welches diese mit dem Schwankungspotenzial der Wintertemperaturen begründe, hinweisen.Das Unternehmen habe im Inland weitreichende Wachstumschancen, sei es bei der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in Niederösterreich und im Burgenland, als Verteilnetzbetreiber in einer stärker elektrifizierten Wirtschaft oder beim Zugang zu den größten Gasspeichern in Mitteleuropa, die von einer breiteren Nutzung von Wasserstoff profitieren könnten. Allerdings seien Regulierung und Technologien erst dabei, sich weiterzuentwickeln und auch das Wachstum der heimischen erneuerbaren Energien habe sich, aufgrund veränderter Anforderungen durch das Erneuerbare-Energien-Ausbaugesetz, verlangsamt. Solange sich die Bedingungen nicht ändern würden, würden die Analysten für die vielen Geschäftsbereiche der EVN ein langsames, aber insgesamt stetiges Wachstum der Kernergebnisse im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich erwarten.Mit dem Verkauf der Beteiligung am Kraftwerk Walsum 10 in Deutschland habe die EVN die letzten Kohlekraftwerkskapazitäten abgebaut und erfülle damit die Pariser Klimavorgabe, dass die Erlöse aus der Kohleverstromung unter 1% liegen müssten. Die ESG-Ratings würden sich nach Erachten der Analysten nach verbessern, wenngleich das Engagement in der Öl- und Gasbranche durch die Tochtergesellschaft RAG und das Gasverteilungsgeschäft bestehen bleiben werde. Das Unternehmen habe im Inland weitreichende Wachstumschancen, sei es bei der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in Niederösterreich und im Burgenland, als Verteilnetzbetreiber in einer stärker elektrifizierten Wirtschaft oder beim Zugang zu den größten Gasspeichern in Mitteleuropa, die von einer breiteren Nutzung von Wasserstoff profitieren könnten.Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, bestätigen ihre Kaufempfehlung für die EVN-Aktie und erhöhen ihr Kursziel auf EUR 30,00, hauptsächlich aufgrund der höheren Bewertung des 12,6%-Anteils am Verbund. (Analyse vom 13.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.5. Zwischen RBI oder einer mit ihr verbundenen juristischen Person und dem Emittenten war in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Kraft bzw. ergab sich in diesem Zusammenhang die Verpflichtung zu einer Zahlung oder zum Erhalt einer Entschädigung; wobei eine Offenlegung nur dann erfolgt, wenn dadurch die Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen nicht verletzt wird.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.