Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Europäische Union hat ihren Katastrophenschutz aktiviert, um Chile im Kampf gegen die verheerenden Großbrände in weiten Teilen des Landes zu unterstützen, so die Europäische Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:"Die EU steht den Menschen und Behörden in Chile uneingeschränkt zur Seite, während die Waldbrände große Teile des Landes bedrohen. Über den EU-Katastrophenschutz haben wir, wie von Chile angefragt, Feuerwehrleute und Experten geschickt, um in diesen schwierigen Zeiten zu helfen. Unsere Gedanken sind bei den betroffenen Menschen und den nationalen Ersthelfern. Lassen Sie mich den Mitgliedstaaten danken, die ihre wertvolle Hilfe angeboten haben", sagte EU-Kommissar Christos Stylianides, zuständig für Humanitäre Hilfe und Krisenmanagement, heute (Montag).Frankreich, Portugal und Spanien haben ihre Unterstützung angeboten und wollen Feuerwehrteams mit jeweils 55 bis 65 Feuerwehrleuten entsenden. Darüber hinaus wird der EU-Katastrophenschutz ein Team von acht Experten aus Spanien, Frankreich, Schweden und Finnland nach Chile schicken. (30.01.2017/ac/a/m)