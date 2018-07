Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, der Präsident des Europäischen Rates, Donald Tusk, und der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg haben heute (Dienstag) eine Gemeinsame Erklärung unterzeichnet, um die Zusammenarbeit von EU und NATO im Interesse der Sicherheit ihrer Bürger fortzusetzen und zu stärken, so die Europäische Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Juncker wies darauf hin, dass sich Europa entschieden hat, die Verantwortung für seine eigene Sicherheit zu übernehmen. Aus diesem Grund habe die Kommission im Rahmen der neuen Haushaltsvorschläge vorgeschlagen, die Verteidigungsausgaben um das 22-fache zu erhöhen und die Verteidigungsausgaben von 2021 bis 2027 auf 27,5 Mrd. Euro zu erhöhen.Die Umsetzung der zwischen EU und NATO bereits 2016 festgelegten 74 Maßnahmen in sieben Bereichen der Zusammenarbeit wie z.B. der Abwehr hybrider Bedrohungen oder bei Cybersicherheit kommt gut voran. Bedeutende Fortschritte wurden seit dem Aufruf von Präsident Juncker erreicht, die EU zu einem stärkeren internationalen Akteur zu machen, insbesondere durch die Einrichtung der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit, die Einrichtung des Europäischen Verteidigungsfonds und die Zusammenarbeit bei der militärischen Mobilität. (10.07.2018/ac/a/m)