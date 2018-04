Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die EU-Kommission hat heute (Donnerstag) ein Frühwarnsystem zur Überwachung von Aluminiumimporten aus bestimmten Drittstaaten, insbesondere China, in die Europäische Union eingeführt. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung der Europäischen Kommission:Die Überwachung dient rein statistischen Zwecken und hat keinen Einfluss auf die Handelsströme. Sie wird es der EU jedoch ermöglichen, etwaige Handelspitzen zu antizipieren und, falls nötig, rechtzeitig und WTO-konform zu reagieren, um wirtschaftlichen Schaden von EU-Produzenten abzuwenden. Unternehmen, die beabsichtigen, unter die Überwachungsmaßnahmen fallende Aluminiumerzeugnisse einzuführen, müssen nun eine Einfuhrgenehmigung beantragen. Die Genehmigung wird automatisch erteilt, wobei sichergestellt wird, dass die Kommission über die Einfuhren, bevor sie in die EU gelangen, informiert wird.Ein ähnliches Überwachungssystem wurde bereits eingeführt und hat sich für Stahlprodukte bewährt. Es wurde im Juni 2016 als Reaktion auf die weltweite Überkapazität der Stahlindustrie eingeführt. Dank der im Rahmen der Einfuhrüberwachung für Stahl gesammelten Daten konnte die Kommission am 26. März eine Untersuchung einleiten, die zur Einführung von Schutzmaßnahmen führen könnte. (26.04.2018/ac/a/m)