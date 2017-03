Schließlich werden über 18 Mio. Euro für Planung, Errichtung und Betrieb eines vollintegrierten automatischen Fahrgelderhebungssystems in Athen für alle öffentlichen Verkehrsmittel des Großraums aufgewendet. Papierfahrscheine werden mit der Einführung eines elektronischen Entwertungssystems nach und nach ersetzt. Dies beschleunigt die Nutzung des Nahverkehrs und dämmt das Schwarzfahren ein.



Mehr als 730 Mio. Euro für den Ausbau der U-Bahn in Thessaloniki (Zentralmakedonien)



Die EU leistet zur Ankurbelung der lokalen Wirtschaft finanzielle Unterstützung für eine moderne, fahrerlose U-Bahn in Thessaloniki. Über 407 Mio. Euro werden im Zuge der Fertigstellung der Hauptlinie der U-Bahn dieser Stadt für neue Tunnels, für Renovierungsarbeiten in den U-Bahnstationen und für die Anschaffung von 24 Zügen investiert. Wenn die U-Bahnlinie 2020 in Betrieb geht, wird sie voraussichtlich 247 000 Fahrgäste pro Tag befördern, was im gesamten Großraum Thessaloniki für weniger Verkehr und eine bessere Luftqualität sorgen wird.



Zusätzlich werden zum Ausbau der U-Bahn in der südöstlich von Thessaloniki gelegenen Stadt Kalamaria nahezu 323 Mio. Euro beigesteuert. Dies wird insbesondere den Menschen, die zwischen Kalamaria und Thessaloniki pendeln, Erleichterungen im Alltag bringen.



Fast 50 Mio. Euro für nachhaltige Mobilität auf der Halbinsel Peloponnes im Süden Griechenlands



Die Bahnlinie Athen-Patras verbindet den Hafen von Patras, den Hafen von Piräus und den internationalen Flughafen von Athen und ist somit eine Hauptverkehrsachse auf dem Korridor Orient-Östliches Mittelmeer des Kernnetzes des transeuropäischen Verkehrsnetzes (TEN-T). Diese Investition von 50 Mio. Euro fließt in die Modernisierungsarbeiten auf dem Bauabschnitt zwischen den Städten Diakofto und Rododafni. Dadurch wird die wirtschaftliche Entwicklung der Region angekurbelt und das Angebot an Verkehrsträgern für die Fracht- und Personenbeförderung zwischen den wichtigsten Städten und Häfen vielfältiger.



38 Mio. Euro für eine bessere Abfallsammlung und -behandlung in der Region Attika



Diese Gelder dienen zur Finanzierung des Baus eines modernen, fast 100 km langen Kanalisationsnetzes und einer Kläranlage in den Städten Koropi und Paiania im Südosten von Athen unter Beachtung der Umweltauflagen und -vorschriften der EU. Von dem verbesserten Abfallbewirtschaftungssystem werden nahezu 95 000 Menschen profitieren.

92 Mio. Euro für bessere Verkehrsverbindungen im Norden Griechenlands



Über 64 Mio. Euro werden in den Ausbau der sogenannten westlichen inneren Ringstraße von Thessaloniki und von Seitenstraßen investiert, damit die Innenstadt besser und rascher an die wichtigsten Straßennetze - die Egnatia-Autobahn, die "PAThE"-Autobahn (Piräus – Athen – Thessaloniki - Evzoni) und den TEN-T-Korridor Orient-Östliches Mittelmeer – angebunden ist. Die Verkehrsbelastung wird infolgedessen sinken, sodass sich für die Bevölkerung – insbesondere die 1 Million Einwohner in den westlichen Stadtbezirken (Ampelokipoi-Menemeni, Kordelio-Evosmos und Pavlou Mela) – die Luftqualität verbessern und die Lärmbelästigung verringern wird.



Zusätzlich werden fast 28 Mio. Euro in die Fertigstellung und den Ausbau der (ebenfalls auf dem Korridor Orient-Östliches Mittelmeer gelegenen) Schnellstraße N 29 auf dem Abschnitt zwischen Koromilia und Krystallopigi in Westmakedonien investiert. Dadurch wird die Fahrtzeit zwischen den beiden Städten halbiert und die Verkehrssicherheit auf dieser Strecke erheblich verbessert. (Pressemitteilung vom 24.03.2017) (27.03.2017/ac/a/m)





