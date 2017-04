Brüssel (www.aktiencheck.de) - Die EU unterstützt sieben Projekte, die für nachhaltige Infrastruktur und Synergien zwischen den Bereichen Verkehr und Energie sorgen sollen, so die EU-Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:



Darunter ist auch ein deutsch-österreichisches Projekt für Batteriespeichersysteme. Dem Vorschlag der Europäischen Kommission, im Rahmen des "Connecting Europe"-Programms der EU 22,1 Mio. Euro in die ausgewählten Projekte zu investieren, haben die EU-Staaten heute (Montag) zugestimmt. "Der europäische Verkehr hängt noch immer zu 94 Prozent vom Öl ab, um seinen Energiebedarf zu decken. Die EU investiert deshalb in sieben Projekte, um den Einsatz alternativer Energiequellen zu beschleunigen. Der Fokus liegt dabei auf Elektromobilität und multimodalen Verkehrssystemen", erklärte EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc.



Die heutige Entscheidung folgt dem ersten Aufruf zur Einreichung von Projekten, die sich konkret auf Synergien zwischen Energie- und Verkehrssektor konzentrieren. Vier der ausgewählten Projekte beziehen sich konkret auf Wasserwege und Häfen und dem Einsatz multimodaler Systeme, zwei - darunter das österreichisch/deutsche - sind im Bereich Elektromobilität und Multimodalität angesiedelt, eines beschäftigt sich mit smart grids und dem Schienenverkehr. (Pressemitteilung vom 24.04.2017) (25.04.2017/ac/a/m)





