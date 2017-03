Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Neven Mimica, EU-Kommissar für Internationale Zusammenarbeit und Entwicklung, hat sich heute (Donnerstag) bei einer internationalen Konferenz im Rahmen der Initiative "She Decides" klar für das Selbstbestimmungsrecht von Frauen positioniert. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung der EU-Kommission:"She Decides" ist eine neue Initiative in Reaktion auf die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, die "Mexico City Policy" wiedereinzuführen, die Nichtregierungsorganisationen US-Finanzmittel versagt, wenn sie Beratungen zu Schwangerschaftsabbrüchen durchführen. An der Konferenz heute in Brüssel, die die Entwicklungsministerien Belgiens, der Niederlande, Schwedens und Dänemarks organisiert haben, nehmen Vertreter zahlreicher Staaten teil. "She Decides" will Geld für Organisationen sammeln, die Frauen Unterstützung bei der Familienplanung anbieten.Die EU unterstützt mit erheblichen finanziellen Mitteln Gesundheits- und Gleichstellungsprogramme auf der ganzen Welt. Ziel ist es, die Diskriminierung von Frauen und die damit verbundenen Auswirkungen zu bekämpfen. Diese Arbeit wird die Kommission auch weiterhin mit ihren Partnern fortsetzen. (02.03.2017/ac/a/m)