Die Kommission stellte ferner fest, dass durch den Zusammenschluss in der ursprünglich angemeldeten Form der potenzielle Wettbewerb im Bereich der Saatgutbehandlung zur Schädlingsresistenz (gegen Fadenwürmer) zwischen den künftigen Produkten von Bayer und Monsanto ("Nemastrike") weggefallen wäre.



c) Digitale Landwirtschaft



Für die digitale Landwirtschaft werden öffentlich verfügbare Daten wie Satellitenaufnahmen und meteorologische Daten sowie private Daten von den Feldern der Landwirte verwendet. Diese Daten werden anhand landwirtschaftlicher Kenntnisse und bestimmter Algorithmen verarbeitet, um Empfehlungen für die Landwirte zu generieren, wie sie ihre Felder verwalten sollten. So könnte der Landwirt beispielsweise Empfehlungen erhalten, wie viel Saatgut und zu welchem Zeitpunkt er Pflanzenschutzmittel und Dünger verwenden sollte. Die digitale Landwirtschaft ist somit von großer Bedeutung, und zwar nicht nur für die Landwirte, sondern auch für die Umwelt.



Der Zusammenschluss in der ursprünglich angemeldeten Form hätte dazu geführt, dass der potenzielle Wettbewerb in Europa zwischen dem kürzlich lancierten Produkt "Xarvio" von Bayer und der weltweit führenden Plattform "FieldView" von Monsanto, die in Kürze auch in Europa eingeführt werden soll, weggefallen wäre.



d) In der eingehenden Prüfung nicht bestätigte ursprüngliche Wettbewerbsbedenken



Und schließlich hat die Kommission auch die Auswirkungen des geplanten Zusammenschlusses auf die Innovationstätigkeit im Bereich der biologischen Pflanzenschutzmittel und der Bienengesundheit untersucht, und ist der Frage nachgegangen, ob das aus dem Zusammenschluss hervorgehende Unternehmen in der Lage wäre, Wettbewerber durch die Bündelung von Saatgut- und Pflanzenschutzmittel-Produkten auf Ebene der Erzeuger oder der Händler vom Markt auszuschließen. Im Rahmen der eingehenden Untersuchung haben sich diese Bedenken allerdings nicht bestätigt.



Die Verpflichtungen



Bayer hat eine Reihe von Verpflichtungen angeboten, durch die die wettbewerbsrechtlichen Bedenken der Kommission vollständig ausgeräumt werden.



a) Gemüsesamen



Bayer hat sich verpflichtet, sein gesamtes Gemüsesamen-Geschäft, einschließlich der FuE-Sparte, an einen geeigneten Käufer zu veräußern, der gegenwärtig nicht in diesem Marktsegment tätig ist. Somit könnte der Käufer anstelle von Bayer dasselbe Maß an Wettbewerbsdruck auf Monsanto ausüben, sodass die Zahl der weltweiten Akteure, die FuE für Gemüsesamen betreiben, unverändert bleibt.



b) Saatgut und agronomische Merkmale für den großflächigen Anbau



Bayer hat sich verpflichtet, fast sein gesamtes weltweites Geschäft für Saatgut und agronomische Merkmale für den großflächigen Anbau, einschließlich der FuE-Sparte, an BASF zu veräußern. Somit würde Bayer sein Saatgut-Geschäft nicht nur in den Bereichen Raps und Baumwolle abtreten, in denen sich die Tätigkeiten von Bayer und Monsanto in Europa überschneiden, sondern auch in den Bereichen Weizen und Sojabohnen, die weltweit von großer Bedeutung sind und dafür sorgen werden, dass das zu veräußernde Geschäft rentabel und wettbewerbsfähig sein wird. Gleichermaßen würde Bayer sein gesamtes Geschäft für agronomische Merkmale veräußern, einschließlich seiner FuE in Bezug auf GV- und Nicht-GV-Merkmale.



Infolge des Erwerbs des Saatgut- und Merkmal-Geschäfts durch das Unternehmen BASF, das derzeit kein Saatgut vertreibt, würden sämtliche horizontalen Überschneidungen zwischen den fusionierenden Unternehmen beseitigt. Außerdem wäre somit gewährleistet, dass die Zahl der im Bereich der agronomischen Merkmale weltweit tätigen integrierten Akteure unverändert bliebe (mit DowDuPont und Syngenta sind es insgesamt vier), und dass es auch weiterhin sechs globale Akteure im Bereich Saatgut für großflächigen Anbau gäbe (mit DowDuPont, Syngenta, KWS und Limagrain).



c) Pflanzenschutzmittel



Bayer hat sich verpflichtet, sein Geschäft mit Glufosinat sowie drei wichtige Forschungsprogramme für Totalherbizide an BASF zu veräußern. Diese Forschungsprogramme sind darauf ausgerichtet, Konkurrenzprodukte für Glyphosat zu entwickeln. Durch diesen Erwerb würde BASF, das derzeit keine Totalherbizide vertreibt, in die Lage versetzt, künftig anstelle von Bayer in den Bereichen Herbizide und Herbizidsysteme entsprechenden Wettbewerbsdruck auf Monsanto auszuüben.



Um die Bedenken der Kommission in Bezug auf den Bereich der Saatgutbehandlung zum Schutz gegen Fadenwürmer auszuräumen, haben die Zusammenschlussparteien sich ferner verpflichtet, das Monsanto-Pflanzenschutzmittelgeschäft mit Nemastrike an BASF zu veräußern. Dadurch würde BASF in die Lage versetzt, in diesem Segment künftig anstelle von Monsanto entsprechenden Wettbewerbsdruck auf Bayer auszuüben.



d) Digitale Landwirtschaft



Bayer hat sich verpflichtet, BASF eine Lizenz für eine Version seiner aktuellen und in der Entwicklung befindlichen Produkte für die digitale Landwirtschaft zu erteilen, sodass die BASF die Stellung von Bayer im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) für digitale Landwirtschaft nachvollziehen kann und der Wettbewerb erhalten bleibt. So bleibt auch das Rennen um die Marktführerschaft in Europa auf diesem aufstrebenden Markt weiter offen.



Veräußerung an die BASF



Bayer hat in seinen Verpflichtungszusagen die BASF als Käufer der Pakete "Saatgut und agronomische Merkmale für den großflächigen Anbau", "Pflanzenschutzmittel" und "digitale Landwirtschaft" vorgeschlagen.



Auf den ersten Blick hat es den Anschein, dass BASF ein geeigneter Käufer sein könnte, da das Unternehmen derzeit weder Saatgut noch Totalherbizide vertreibt und somit nur begrenzte horizontale Überschneidungen in diesem Bereich bestehen. Zudem verfügt BASF bereits über eine eigene, komplementäre weltweite Sparte für Pflanzenschutzmittel und über die notwendige Finanzkraft, um im Wettbewerb bestehen zu können. Im Rahmen eines Markttests äußerten sich Wettbewerber und Kunden größtenteils positiv zur Eignung der BASF als Käufer.



Bayer und BASF müssen der Kommission jedoch noch weitere Beweise dafür vorlegen, dass BASF die Fähigkeiten und Anreize hätte, das zu veräußernde Geschäft als aktiver Wettbewerber des aus dem Zusammenschluss hervorgehenden Unternehmens zu betreiben und weiterzuentwickeln und so an die Stelle Bayers als ein aktiver Wettbewerber gegen das fusionierte Unternehmen anzutreten. Auch in Bezug auf mögliche Überschneidungen ihrer Forschungstätigkeiten zu Merkmalen und Herbiziden hat die Kommission zusätzliche Informationen angefordert.



Das Ergebnis dieser Untersuchung ist gegenwärtig noch nicht absehbar. Bayer kann die Übernahme von Monsanto erst dann vollziehen, wenn die Kommission die endgültige Veräußerung des gesamten Pakets an BASF förmlich geprüft und genehmigt hat.



In den Verpflichtungszusagen betreffend Gemüsesamen wird kein Käufer vorgeschlagen. Auch hier hat Bayer inzwischen vorgeschlagen, die betreffende Sparte an die BASF abzugeben. Wie in den anderen Bereichen muss der Käufer aber vorab von der Kommission genehmigt werden.



Die Veräußerung der beiden Pakete an die BASF hat inzwischen eine weitere Anmeldung gemäß der Fusionskontrollverordnung nach sich gezogen. Das Ergebnis der wettbewerbsrechtlichen Prüfung ist offen.



Internationale Zusammenarbeit



Die Kommission hat in dieser Sache sehr eng mit einer Reihe von Wettbewerbsbehörden – dem US-Justizministerium, aber auch den Kartellbehörden Australiens, Brasiliens, Kanadas, Chinas, Indiens und Südafrikas - zusammengearbeitet.



Weitere, nicht dem Wettbewerbsrecht zuzurechnende Bedenken



Der Kommission sind im Laufe ihrer Untersuchung zahlreiche Petitionen über E-Mail, Postkarten, Briefe und Twitter zugegangen, in denen Bedenken hinsichtlich des geplanten Zusammenschlusses geltend gemacht wurden. Die Prüfungsbefugnis der Kommission auf der Grundlage der Fusionskontrollvorschriften beschränkt sich jedoch auf rein wettbewerbsrechtliche Fragen. Ihre Würdigung muss unparteiisch sein und kann vor den Gerichten der EU überprüft werden.



Die in den Petitionen geltend gemachten Bedenken betrafen europäische und einzelstaatliche Rechtsvorschriften zur Lebensmittelsicherheit sowie verbraucher-, umwelt- und klimapolitische Belange. Auch wenn es sich dabei um wichtige Anliegen handelt, können sie nicht für eine wettbewerbsrechtliche Prüfung herangezogen werden. Die Wettbewerbskommissarin Vestager hat im August 2017 eine Antwort auf diese Petitionen veröffentlicht.



