Brüssel (www.aktiencheck.de) - Die EU-Mitgliedstaaten haben sich heute (Freitag) auf eine gemeinsame Konnektivitäts-Toolbox mit bewährten Praktiken für den Ausbau von Fest- und Mobilfunknetzen geeinigt, so die EU-Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Diese bewährten Verfahren werden den Mitgliedstaaten helfen, einen rechtzeitigen und investitionsfreundlichen Zugang zu 5G-Frequenzen für Mobilfunkbetreiber und andere Frequenznutzer zu gewährleisten, auch für grenzüberschreitende industrielle Anwendungen, z. B. in den Bereichen Verkehr, Energie, Gesundheitswesen oder Landwirtschaft. Sie werden den Betreibern auch dabei helfen, die Kosten für die Einführung von Gigabit-Breitband zu senken.Die heute vorgestellte Konnektivitäts-Toolbox folgt auf die Empfehlung der Kommission vom September 2020, in der die Mitgliedstaaten aufgefordert wurden, die Investitionen in die Infrastruktur für sehr schnelle Breitbandverbindungen, einschließlich 5G, anzukurbeln. (26.03.2021/ac/a/m)