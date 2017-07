Damit sind die nötigen Voraussetzungen für eine Empfehlung, das Defizitverfahren gegen Griechenland einzustellen, in vollem Umfang erfüllt.



Da Griechenland bereits im Rahmen seines Stabilitätshilfeprogramms überwacht wird, wurde es von den gesonderten Meldepflichten im Rahmen des Defizitverfahrens freigestellt. Wie bei allen Euro-Ländern, die ein Stabilitätshilfeprogramm durchlaufen haben, werden auch im Falle Griechenlands bei Programmende die üblichen EU-Vorschriften zur wirtschafts- und haushaltspolitischen Überwachung greifen, während gleichzeitig eine spezielle nachgeschaltete Überwachung zur Anwendung kommt.



Hintergrund



Der Stabilitäts- und Wachstumspakt ist der Rahmen für die Koordinierung der Haushaltspolitik und soll in der Europäischen Union auf Dauer tragfähige öffentliche Finanzen sicherstellen.



Griechenland unterliegt seit 2009 der korrektiven Komponente des Stabilitäts- und Wachstumspakts. Die Frist für die Korrektur des übermäßigen Defizits wurde mehrfach verlängert und zuletzt im August 2015 auf spätestens 2017 festgesetzt.



Auf Ersuchen Griechenlands erhält das Land seit dem 19. August 2015 Finanzhilfe in Form eines dreijährigen Stabilitätshilfeprogramms aus dem Europäischen Stabilitätsmechanismus. Nachdem in der vergangenen Woche die zweite Programmüberprüfung abgeschlossen wurde, gab der ESM grünes Licht für die Auszahlung der nächsten Finanzhilfetranche.



Auch wenn Griechenland ab 2017 der präventiven Komponente des Pakts unterliegen wird, läuft das Monitoring seiner haushaltspolitischen Entwicklung im Rahmen des ESM-Programms doch bis Programmende weiter. Im Anschluss daran sollte Griechenland sich unter Einhaltung des Ausgabenrichtwerts in angemessenem Tempo seinem mittelfristigen Haushaltsziel nähern und das Schuldenstandskriterium einhalten.



2015 hat die Kommission ein Programm vorgeschlagen, um Griechenland bei der optimalen Nutzung von EU-Fonds zu unterstützen. Mit dem Förderprogramm "Neustart für Arbeitsplätze und Wachstum in Griechenland", mit dem das Stabilitätshilfeprogramm flankiert wird, sollen bis 2020 35 Mrd. EUR aus dem EU-Haushalt verfügbar gemacht werden. Bis Juni 2017 waren schon fast 11 Mrd. EUR mobilisiert.



Die im Rahmen des Juncker-Plans aus dem Europäischen Fonds für Strategische Investitionen genehmigten Transaktionen erreichten bis Juni 2017 in Griechenland ein Finanzierungsvolumen von über 1,1 Mrd. Euro. Damit dürften über 3,3 Mrd. Euro an Investitionen mobilisiert werden. In dieser Woche wurde mit dem Juncker-Plan eine 150 Mio. Euro schwere Vereinbarung abgesichert, bei der es um die Finanzierung der Verstärkung und des Ausbaus der mobilen Breitbandnetze in Griechenland geht. (Pressemitteilung vom 12.07.2017) (13.07.2017/ac/a/m)





