Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In ihrem Antwortschreiben auf den Haushaltsplan der italienischen Regierung hat die EU-Kommission eine "offensichtliche und signifikante" Abweichung von den Vorgaben des Stabilitäts- und Wachstumspakt festgestellt und dies als "besonders schwere Form der Nicht-Konformität" mit den Richtlinien des Paktes bewertet, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Gleichzeitig habe Brüssel ein Ultimatum für eine Anpassung des Budgetentwurfs bis zum heutigen Montag gesetzt. Die im Ton ungewöhnlich scharfe Ablehnung des Haushaltsplans habe die Renditen italienischer Staatsanleihen zwischenzeitlich erneut auf 4-Jahreshochstände getrieben. Im Handelsverlauf hätten sich die Anleihenkurse aber nach den Äußerungen des EU-Kommissars für Wirtschaft und Finanzen, Pierre Moscovici stabilisiert, er sehe die Höhe des angestrebten Budgetdefizits von 2,4% des BIPs nicht als den entscheidenden Punkt für eine mögliche Ablehnung des Haushalts an. Daher komme es vor allem auf die Begründung der Regierung bei der Wiedervorlage an.



Da kaum damit zu rechnen sei, dass der überarbeitete Haushaltsentwurf substanzielle Änderungen umfasse, hänge die weitere Entwicklung maßgeblich von der Reaktion der EU ab. Handele diese gemäß ihrer eigenen Richtlinien, müsste sie ein Strafverfahren gegen Italien eröffnen und ohne ein weiteres Einlenken auch Sanktionen erheben. In diesem Fall drohe ein erneutes Anziehen der Renditen für BTPs bei gleichzeitig fallenden Renditen für deutsche Staatsanleihen. (22.10.2018/ac/a/m)



