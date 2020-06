Die Kommission strebt weder die Festlegung eines einheitlichen europäischen Mindestlohns noch die Harmonisierung der Systeme zur Festsetzung der Mindestlöhne an. Jede etwaige Maßnahme würde unterschiedlich angewandt, je nach den betreffenden Mindestlohnsystemen und Traditionen der Mitgliedstaaten, und unter uneingeschränkter Achtung der nationalen Zuständigkeiten und der Vertragsfreiheit der Sozialpartner.



Die Kommission möchte sicherstellen, dass alle Systeme angemessen sind, eine ausreichende Reichweite haben, die umfassende Konsultation der Sozialpartner vorsehen und über einen geeigneten Aktualisierungsmechanismus verfügen.



Im Konsultationspapier zur zweiten Phase werden Optionen für EU-Maßnahmen aufgezeigt, mit denen sichergestellt werden soll, dass Mindestlöhne auf einem angemessenen Niveau festgesetzt und alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geschützt werden.



Wie aus den Antworten der Sozialpartner im Rahmen der ersten Phase der Konsultation hervorgeht, kommt Tarifverhandlungen eine entscheidende Rolle zu. Daher soll mit einer EU-Initiative Folgendes gewährleistet werden:



- gut funktionierende Tarifverhandlungssysteme für die Lohnfestsetzung;

- nationale Rahmenbedingungen, die es ermöglichen, gesetzliche Mindestlöhne nach klaren und stabilen Kriterien festzulegen und regelmäßig zu aktualisieren;

- die Sozialpartner sind effektiv an der Festlegung des gesetzlichen Mindestlohns beteiligt‚ um die Angemessenheit des Mindestlohns zu unterstützen;

- Unterschiede bei den Mindestlöhnen und Ausnahmen werden beseitigt oder begrenzt;

- nationale Mindestlohnrahmen werden wirksam eingehalten und es gibt Überwachungsmechanismen.



Die Sozialpartner werden gebeten, die Fragen der Konsultation bis zum 4. September 2020 zu beantworten. Dazu gehört auch die Frage, welches Instrument am besten geeignet wäre. Die Kommission erwägt sowohl legislative als auch nichtlegislative Instrumente, d. h. eine Richtlinie im Bereich der Arbeitsbedingungen und eine Empfehlung des Rates.



Angesichts der derzeitigen Umstände im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie und um den Sozialpartnern ausreichend Zeit für die Übermittlung ihrer Antworten einzuräumen, ist dieser Konsultationszeitraum länger als bei früheren Konsultationen.



Der nächste Schritt dieser zweiten Konsultationsphase sind entweder Verhandlungen zwischen den Sozialpartnern im Hinblick auf den Abschluss einer Vereinbarung gemäß Artikel 155 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) oder die Vorlage eines Vorschlags durch die Europäische Kommission. Die Konsultation wird an die Organisationen der Europäischen Sozialpartner gesendet, die laut Art. 154 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union befragt werden. Nationale Organisationen können sich an ihren jeweiligen europäischen Dachverband wenden.



Hintergrund



In ihren Politischen Leitlinien sicherte Kommissionspräsidentin von der Leyen zu, ein Rechtsinstrument vorzuschlagen, mit dem sichergestellt werden soll, dass alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Union durch einen gerechten Mindestlohn geschützt werden, der ihnen am Ort ihrer Arbeit einen angemessenen Lebensstandard ermöglicht.



Als Teil der Mitteilung "Ein starkes soziales Europa für einen gerechten Übergang" leitete die Kommission am 14. Januar 2020 die erste Phase der Konsultation der Sozialpartner ein. Die erste Konsultationsphase endete am 25. Februar. Die Kommission erhielt 23 Antworten von europäischen Sozialpartnern, die Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände auf EU-Ebene vertreten.



Diese Initiative würde die Umsetzung des Grundsatzes 6 der europäischen Säule sozialer Rechte in Bezug auf Löhne und Gehälter unterstützen. Für die Umsetzung sind die Mitgliedstaaten, die Sozialpartner und die EU-Organe gemeinsam verantwortlich. Die Kommission hat eine breit angelegte Diskussion über einen künftigen Aktionsplan zur vollständigen Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte eingeleitet, der Anfang 2021 vorgelegt werden soll. Die Kommission bittet alle Interessenträger, bis November 2020 ihre Ansichten darzulegen. Zur Sammlung von Rückmeldungen wurde eine eigene Website mit dem Titel "Äußern Sie Ihre Meinung zur Stärkung des sozialen Europas" eingerichtet. (03.06.2020/ac/a/m)







