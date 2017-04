Um die verbleibenden operativen und logistischen Engpässe im Umverteilungsverfahren zu beseitigen, richtet der heutige Bericht gezielte Empfehlungen an spezifische Mitgliedstaaten für eine umfassende Verbesserung des Verfahrens von der Antragstellung bis hin zur Umsiedlung selbst.



Im Interesse einer Verbesserung des Umverteilungsverfahrens sollten die Mitgliedstaaten insbesondere:



- monatliche Aufnahmekontingente angeben, die Aufnahmezahlen insgesamt erhöhen, ihre Kapazitäten zur Bearbeitung von Umsiedlungsersuchen aufstocken und die Bearbeitungszeiten verkürzen,

- übermäßig restriktive Aufnahmekriterien und Verzögerungen vermeiden und Anforderungen, die das Umsiedlungsverfahren in die Länge ziehen, in Grenzen halten,

- mehr Flexibilität im Hinblick auf die Möglichkeit (im Falle Italiens) bzw. die Notwendigkeit (im Falle der umsiedelnden Mitgliedstaaten), zusätzliche Sicherheitsbefragungen vorzunehmen, zeigen

- sowie Anträge betreffend besonders gefährdete Personen und insbesondere unbegleitete Minderjährige vorrangig bearbeiten.

- Im Falle Italiens sollte ferner die Registrierung und Identifizierung aller für eine Umverteilung infrage kommenden Personen so bald wie möglich erfolgen.



Einige Mitgliedstaaten (Luxemburg und Portugal) kommen ihren Verpflichtungen gegenüber Griechenland und Italien zunehmend nach, während andere (Bulgarien, Kroatien und die Slowakei) nur in sehr begrenztem Ausmaß Umsiedlungen vornehmen. Österreich hat einen baldigen Beginn der Umsiedlungen angekündigt, wohingegen andere Mitgliedstaaten (Ungarn und Polen) eine Mitwirkung an der Umverteilung weiterhin generell ablehnen. Nur zwei Mitgliedstaaten (Malta und Finnland) liegen bislang bei der Einhaltung ihrer Verpflichtungen gegenüber Italien und Griechenland im Fahrplan.



Neuansiedlung



Bei der Umsetzung der Neuansiedlungsregelung liegen die Mitgliedstaaten weiter im Fahrplan. Am 10. April waren 15.492 Personen in 21 Ländern neu angesiedelt worden. Damit wurden mehr als zwei Drittel der vereinbarten 22.504 Neuansiedlungen bereits durchgeführt.



Seit dem 28. Februar 2017 wurden 1070 Personen in der EU neu angesiedelt; die meisten von ihnen stammen aus der Türkei, Jordanien und dem Libanon.



Während einige Mitgliedstaaten und assoziierte Länder ihre Ziele bereits erreicht haben (Estland, Irland, Niederlande, Finnland, Schweden, Vereinigtes Königreich, Island, Liechtenstein und Schweiz) und weitere sich inzwischen über die EU-Regelung an der Neuansiedlung beteiligen, sind die Lasten insgesamt weiter ungleich verteilt. Neun Mitgliedstaaten (Bulgarien, Zypern, Griechenland, Kroatien, Malta, Polen, Rumänien, Slowakei und Slowenien) müssen noch mit der Aufnahme von Neuansiedlung im Rahmen der einschlägigen Programme auf EU-Ebene beginnen.



Die Neuansiedlungen aus der Türkei, die in die Gesamtzahl der Neuansiedlungen eingeflossen sind, haben sich in den vergangenen Wochen weiter beschleunigt; seit dem letzten Bericht wurden 1.053 Syrer neu angesiedelt. Insgesamt 4.618 syrische Flüchtlinge erhielten bislang auf der Grundlage der EU-Türkei-Erklärung die Möglichkeit zur sicheren und legalen Einreise in die EU. Die Mitgliedstaaten kommen mit den Vorbereitungen für weitere Neuansiedlungen gut voran. Die Zahl der festen Zusagen liegt mit 26.112 deutlich über dem im letzten Bericht angegebenen Stand.



Österreich und Rumänien bereiten derzeit die ersten Neuansiedlungen auf der Grundlage der Regelung vor. Allerdings gibt es weiter Mitgliedstaaten, die bislang weder Neuansiedlungen vorgenommen noch zugesagt haben, Flüchtlinge aus der Türkei aufzunehmen (Zypern, Dänemark, Ungarn, Malta, Polen und Slowakei). (Pressemitteilung vom 12.04.2017) (13.04.2017/ac/a/m)





