Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - In Brüssel treffen heute (Montag) die Finanzminister der Euro-Zone und morgen (Dienstag) die Finanz- und Wirtschaftsminister aller EU-Mitgliedsstaaten zusammen, so die EU-Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:



EU-Kommissionsvizepräsident Valdis Dombrovskis und EU-Kommissar Pierre Moscovici werden die EU-Kommission bei den Treffen vertreten. Im Mittelpunkt des Eurogruppentreffens stehen die wirtschaftliche Situation in der Eurozone und eine Bestandsaufnahme der laufenden Umsetzung des makroökonomischen Anpassungsprogramms für Griechenland.



Bei dem morgigen Treffen wird es um Maßnahmen gegen Steuervermeidung gehen. Die EU-Kommission hatte dazu vergangenen Oktober ihre Vorschläge vorgestellt. EU-Kommissar Oettinger wird ebenfalls an dem Ministertreffen teilnehmen, bei dem es auch um Haushaltsfragen gehen wird. (20.02.2017/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.