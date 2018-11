Die heute veröffentlichten Zahlen verdeutlichen einen positiven Nebeneffekt von Exporten in die ganze Welt. Geht es den Exporteuren in einem Mitgliedstaat der EU gut, kommt dies auch den Arbeitnehmern in anderen Mitgliedstaaten zugute. Dies hängt damit zusammen, dass auch die Unternehmen, die über die gesamte Lieferkette hinweg Waren und Dienstleistungen bereitstellen, davon profitieren, wenn ihre Endkunden das fertige Erzeugnis ins Ausland verkaufen. So sichern etwa die französischen Ausfuhren in die ganze Welt rund 627.000 Arbeitsplätze in anderen EU-Mitgliedstaaten.



Und die Ausfuhren der EU in Drittländer weltweit sichern schließlich beinahe 20 Millionen Arbeitsplätze außerhalb der EU. Die Zahl dieser Arbeitsplätze hat sich seit 2000 mehr als verdoppelt. Beispielsweise sichert die Produktion von US-Waren und -Dienstleistungen, die über die globalen Lieferketten in EU-Exportgütern verarbeitet werden, mehr als eine Million Arbeitsplätze in den Vereinigten Staaten.



Die Studie geht auch auf den Aspekt der Geschlechtergerechtigkeit ein: Sie kommt zu dem Ergebnis, dass in der EU fast 14 Millionen Frauen an Arbeitsplätzen beschäftigt sind, die durch den Handel gesichert werden.



Hintergrund



Die Handelspolitik wurde von der Europäischen Kommission zum zentralen Bestandteil der Strategie Europa 2020 der Europäischen Union erklärt. Angesichts des rasanten Wandels der Wirtschaftsstrukturen weltweit ist es wichtiger denn je zu verstehen, wie Handelsströme und Beschäftigung zusammenhängen. Grundvoraussetzung dafür ist die Sammlung vollständiger, verlässlicher und vergleichbarer Informationen und deren Analyse im Interesse einer evidenzbasierten Politikgestaltung.



Zu diesem Zweck haben die Gemeinsame Forschungsstelle (JRC) der Europäischen Kommission und deren Generaldirektion Handel gemeinsam eine Veröffentlichung erstellt, die ein nützliches Instrument für alle jene sein soll, welche handelspolitische Entscheidungen treffen und einschlägige Forschung betreiben.



Following up the first edition of 2015, the report features a series of indicators to illustrate in detail the relationship between trade and employment for the EU as a whole and for each EU Member State using the new World Input-Output Database for the year 2016 as the main data source. Diese Informationen wurden durch Daten über die Beschäftigung nach Altersgruppe, Qualifikationsniveau und Geschlecht ergänzt. Sämtliche Indikatoren beziehen sich auf die EU-Ausfuhren in die übrige Welt und machen auf diese Weise die Tragweite der handelspolitischen Entscheidungen der EU deutlich. (27.11.2018/ac/a/m)







