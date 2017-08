Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Staats- und Regierungschefs von Frankreich, Deutschland, Spanien, und Italien sowie Niger, Tschad und Libyen treffen sich am Montag, den 28. August, um über die weitere Zusammenarbeit in Migrationsfragen zu sprechen, so die Europäische Kommission in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:



An dem Treffen wird auch EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini teilnehmen.



Die EU und ihre Mitgliedstaaten verfolgen einen gemeinsamen Ansatz im Umgang mit der Migrationskrise mit ihren afrikanischen Partnern auf der Grundlage der Zusammenarbeit mit den Partnerländern. Ziel ist die Verbesserung der Situation von Migranten in ihren Herkunftsländern sowie entlang der Migrationsrouten. Zudem wird die Unterstützung zur freiwilligen Rückkehr ein Thema sein. (Pressemitteilung vom 25.08.2017) (28.08.2017/ac/a/m)





