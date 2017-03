Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die EU-Investitionsoffensive hat inzwischen mehr als 177 Mrd. Euro an Gesamtinvestitionen angeschoben. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung der EU-Kommission:Die im Rahmen des Europäischen Fonds für Strategische Investitionen (EFSI) genehmigten Maßnahmen in allen 28 Mitgliedstaaten haben nun ein Gesamtfinanzierungsvolumen von über 32 Mrd. Euro. Die EIB hat nun 197 EFSI-unterstützte Infrastrukturprojekte im Wert von über 24 Mrd. Euro genehmigt. Der Europäische Investitionsfonds (EIF) hat 264 KMU-Finanzierungsvereinbarungen mit einer Gesamtfinanzierung im Rahmen des EFSI von über 8 Mrd. Euro genehmigt. Über 400.000 kleinere und mittlere Unternehmen werden von diesen Vereinbarungen profitieren.Der Vorschlag der Kommission zur Erweiterung des EFSI (der so genannte "EFSI 2.0"-Ansatz) hat bereits gute Fortschritte gemacht. Auf seiner Dezember-Tagung begrüßte der Europäische Rat eine Vereinbarung der EU-Finanzminister und forderte die beiden Gesetzgeber, den Ministerrat und das Europäische Parlament auf, den Vorschlag im ersten Halbjahr 2017 zu verabschieden. Präsident Juncker hat deutlich gemacht, dass der "EFSI 2.0" zu den obersten legislativen Prioritäten der Kommission gehört. (Pressemitteilung vom 13.03.2017) (14.03.2017/ac/a/m)