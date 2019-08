Wir teilen zwei Ziele: sicherzustellen, dass der Iran niemals Atomwaffen erwirbt, und Frieden und Stabilität in der Region zu fördern.



Ukraine



Frankreich und Deutschland werden in den kommenden Wochen einen Gipfel im Normandie-Format organisieren, um konkrete Ergebnisse zu erzielen.



Libyen



Wir unterstützen eine Waffenruhe in Libyen, der zu einem langfristigen Waffenstillstand führen wird. Wir glauben, dass nur eine politische Lösung die Stabilität Libyens gewährleisten kann. Wir fordern eine gut vorbereitete internationale Konferenz, auf der alle für diesen Konflikt relevanten Interessengruppen und regionalen Akteure zusammenkommen. In diesem Zusammenhang unterstützen wir die Arbeit der Vereinten Nationen und der Afrikanischen Union.



Hongkong



Die G7 bekräftigt die Bedeutung der chinesisch-britischen Gemeinsamen Erklärung von 1984 zu Hongkong und fordert, dass Gewalt vermieden wird.



Im französischen Seebad Biarritz hatten sich am Wochenende die Staatschefs von Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, dem Vereinigten Königreich und den USA zu Beratungen über die globalen Herausforderungen getroffen. Die Treffen finden jährlich in dem Land mit G7-Vorsitz statt. Im Jahr 2020 haben die USA den Vorsitz. (27.08.2019/ac/a/m)







Bei dem G7-Gipfel gelang unter französischem Vorsitz eine Einigung in folgenden Bereichen:HandelIran