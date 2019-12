Die Analysen des Weltklimarates IPCC und der gestern veröffentlichte Bericht zum Zustand der Umwelt enthielten viele alarmierende Fakten. Die gute Nachricht sei jedoch: es ist noch Zeit zu handeln, und der Wandel ist auch finanziell zu stemmen.



"Stellen Sie sich vor, ein großer Komet rast auf die Erde zu und wird uns in etwa einem Jahrzehnt treffen. Werden wir dann sagen: Ja, wir müssen etwas tun, aber bitte nicht zu disruptiv? Nein, wir würden alles tun, und das Gleiche gilt für den grüne Transformation. Wir können es tun", sagte Timmermans.



Virginijus Sinkevičius, der neue EU-Kommissar für Umwelt, Meere und Fischerei, erklärte zu EUA-Bericht: "Der Bericht über den Zustand der Umwelt ist ein wichtiges Dokument für uns alle, die wir uns um die Zukunft Gedanken machen. In dem Bericht wird die Gefährdung unserer Natur, unserer Gewässer und Meere, unserer Böden, unseres Klimas und unserer Luft aufgezeigt. In der kommenden Woche wird die Kommission den europäischen Green Deal vorstellen. Unser Ziel ist es, Umweltschutz und Kreislaufwirtschaft zu stärken und die Umweltbelastung so weit wie möglich zu reduzieren. Wir können die Entwicklung verändern, die in diesem Bericht dargestellten Tendenzen umkehren und unsere gemeinsame Zukunft grüner gestalten."



Hans Bruyninckx, Exekutivdirektor der EUA, betonte mit Blick auf den Bericht zum "Zustand der Umwelt", dass die Zeit für "business as usual" vorbei sei und neue Antworten gefragt seien. Der europäische Green Deal, den die Kommission in der kommenden Woche vorstellen wird, nehme diese Aufgabe auf.



Der Bericht der Umweltagentur bietet eine wissenschaftliche Analyse, die aufzeigt, wie dringlich Maßnahmen zum Schutz unseres Planeten sind. Europa hat demnach ein enges Zeitfenster von zehn Jahren, um gegen den Artenverlust, die Auswirkungen des Klimawandels und den übermäßigen Verbrauch natürlicher Ressourcen vorzugehen. (05.12.2019/ac/a/m)







Brüssel (www.aktiencheck.de) - Vor dem Ausschuss der Regionen hat Frans Timmermans, Exekutiv-Vizepräsident der Europäischen Kommission, heute (Donnerstag) dafür plädiert, den Wandel hin zu einer CO2-neutralen Wirtschaft auf allen politischen Ebenen gemeinsam und proaktiv zu gestalten, so die EU-Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die europäischen Bürger in diesen tiefgreifenden Prozess einzubinden, sei Herzstück des europäischen Green Deals, den die Kommission am kommenden Mittwoch auf den Weg bringen wird, so Timmermans. Der neue, nur alle fünf Jahre erscheinende Bericht zum "Zustand der Umwelt" der Europäischen Umweltagentur zeige auf, wie dringend die EU hier vorankommen müsse, erklärten Timmermans und EU-Umweltkommissar Virginijus Sinkevičius bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Hans Bruyninckx, dem Exekutivdirektor der EU-Umweltagentur.Präsidentin Ursula von der Leyen hat den europäischen Green Deal zur Priorität ihrer Kommission gemacht. Eine erste Mitteilung über die nächsten Schritte werden die Kommissarinnen und Kommissare am 11. Dezember verabschieden, rechtzeitig vor dem Treffen der Staats- und Regierungschefs beim Europäischen Rat vom 12.-13. Dezember.