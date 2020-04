Nächste Schritte



Finanzintermediäre mit bestehenden EIF-Vereinbarungen im Rahmen von COSME- und InnovFin-Programmen werden nach der heutigen Aufforderung zur Interessenbekundung nach einem entsprechenden Antrag unmittelbar auf die neuen Garantien zugreifen können. Für andere Finanzintermediäre ist ein zügiges Antragsverfahren vorgesehen, das sie zunächst durchlaufen müssen. Auf diese Weise können bereits im April neue Gelder an hart getroffene Unternehmen fließen. KMU können ihren Antrag direkt bei ihren lokalen Banken und Kreditgebern, die die Regelung in Anspruch nehmen, stellen (siehe www.access2finance.eu).



Die Kommission und die EIB-Gruppe werden noch weitere zusätzliche Maßnahmen ausarbeiten und alle ihnen zur Verfügung stehenden Instrumente nutzen, um zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie und zur Bewältigung ihrer wirtschaftlichen Folgen beizutragen.



Hintergrund



Um die 1 Mrd. Euro aus dem EU-Haushalt freisetzen zu können, haben die Kommission und die EIB-Gruppe eine Reihe von Änderungen an ihren spezifischen Vereinbarungen vorgenommen.



Der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört zur EIB-Gruppe (Europäische Investitionsbank-Gruppe). Seine Hauptaufgabe besteht darin, Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen in Europa durch einen leichteren Zugang zu Finanzierungen zu unterstützen. Der EIF konzipiert und entwickelt auf dieses Marktsegment zugeschnittene Instrumente für Risiko- und Wachstumskapital, Garantien und Mikrofinanzierungen und fördert damit die Ziele der EU in den Bereichen Innovation, Forschung und Entwicklung, Unternehmertum, Wachstum und Beschäftigung.



COSME ist das EU-Programm für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und für kleine und mittlere Unternehmen für den Zeitraum von 2014 bis 2020. Seine Mittelausstattung beträgt insgesamt 2,3 Mrd. Euro. Mindestens 60 Prozent der Programmmittel sind dafür vorgesehen, europäischen KMU den Zugang zu Finanzmitteln zu erleichtern, wobei zwei Finanzinstrumente eingesetzt werden: Die COSME-Kreditbürgschaftsfazilität unterstützt Garantien und Rückgarantien für Finanzinstitute, damit diese mehr Kredite und Leasingfinanzierungen an KMU vergeben können. Die COSME-Eigenkapitalfazilität für die Wachstumsphase hilft in erster Linie KMU in der Expansions- und Wachstumsphase bei der Beschaffung von Risikokapital.



Horizont 2020 ist das EU-Programm für Forschung und Innovation. Es ist auf den Zeitraum von 2014 bis 2020 ausgelegt und mit einem Gesamtbudget von 77 Mrd. Euro ausgestattet. InnovFin - EU-Mittel für Innovatoren - bietet im Rahmen dieses Programms Finanzierungsinstrumente, die innovativen Unternehmen in ganz Europa einen einfacheren und schnelleren Zugang zu Finanzmitteln ermöglichen. Insbesondere die InnovFin-KMU-Bürgschaftsfazilität (SMEG) soll durch Garantien und Rückbürgschaften für Kreditfinanzierungen in Höhe von 25 000 bis 7,5 Mio. Euro innovativen KMU und Midcap-Unternehmen den Zugang zu Finanzmitteln erleichtern. Durch die vom EIF verwaltete InnovFin-SMEG-Fazilität werden Finanzintermediäre - d. h. Banken und andere Finanzinstitute - gegen einen Teil ihrer Verluste aus Fremdfinanzierungen, die durch die Fazilität gedeckt sind, abgesichert.



Der Europäische Fonds für strategische Investitionen (EFSI) ist die Finanzierungskomponente der Investitionsoffensive für Europa, die im November 2014 ins Leben gerufen wurde, um den rückläufigen Trend bei den Investitionen umzukehren und Europa auf den Weg der wirtschaftlichen Erholung zu bringen. Sein innovativer Ansatz, der auf dem Einsatz einer EU-Haushaltsgarantie für die EIB-Gruppe beruht, ermöglicht die Mobilisierung umfangreicher öffentlicher und privater Mittel für Investitionen in strategische Sektoren der europäischen Wirtschaft. Die Investitionsoffensive für Europa hat bereits Investitionen in Höhe von mehr als 460 Mrd. Euro generiert und 1,1 Millionen Start-ups und KMU in ganz Europa unterstützt. Die aktuellen Zahlen zum EFSI, aufgeschlüsselt nach Wirtschaftszweigen und Ländern, können hier abgerufen werden. (06.04.2020/ac/a/m)







