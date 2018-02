"Viele wichtige Reformen hat die Juncker-Kommission seit ihrem Amtsantritt 2014 schon auf den Weg gebracht. Einige bedeutende Projekte liegen noch vor uns. Im Mittelpunkt stehen dabei die innere und äußere Sicherheit der Union und ihrer Bürger, die Einigung auf eine gemeinsame und solidarische Migrationspolitik, die Festigung der Wirtschafts- und Währungsunion, der Aufbau eines digitalen Binnenmarktes und einer ambitionierten Energieunion, sowie die Festigung der demokratischen Legitimität auf europäischer Ebene", sagte Kühnel.



Im Mai wird die Kommission ihren Vorschlag für den mittelfristigen Finanzrahmen (MFR) der EU für die Jahre nach 2020 vorstellen. Mit dem Haushaltsrahmen werden wichtige Weichen für die EU-Politik bis weit ins kommende Jahrzehnt hinein gestellt.



Die noch anstehenden Initiativen der Juncker-Kommission sind Teil eines "Fahrplans für eine enger vereinte, stärkere und demokratischere Union". Er führt bis zur Europawahl 2019. Bei einem Sondergipfel am 9. Mai 2019 im rumänischen Sibiu (Hermannstadt) soll ein einstimmiger Beschluss über Zukunft der EU gefasst werden.



2018 ist auch das Europäische Jahr des Kulturerbes. Das Kulturerbe verbindet die Menschen und fördert den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Die meisten Europäerinnen und Europäer sind überzeugt, dass das gemeinsame Kulturerbe die Lebensqualität und das Zugehörigkeitsgefühl zu Europa verbessern kann. Die kulturelle Vielfalt Europas schafft bei seinen Bürgerinnen und Bürgern das Gefühl einer europäischen Gemeinschaft. Zusammen mit Rechtstaatlichkeit nannten die befragten Deutschen in der aktuellen Eurobarometer-Umfrage die Kultur an erster Stelle (29 Prozent), wenn es um ein Gefühl europäischer Gemeinschaft geht. Europaweit steht Kultur unter diesem Aspekt an der Spitze (28 Prozent).



Die Standard-Eurobarometer-Umfrage vom Herbst 2017 (EB 88) wurde vom 5. bis 19. November 2017 in Form von Direktbefragungen durchgeführt. Insgesamt wurden 33.193 Personen in allen EU-Mitgliedstaaten sowie den Kandidatenländern befragt, in Deutschland waren es 1.565 Personen. (13.02.2018/ac/a/m)







