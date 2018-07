Die Kommission ging sogar noch einen Schritt weiter und hat eine Reform des Rechtsrahmens vorgeschlagen (SES 2+), um das System zu modernisieren - leider liegt diese Reform seit Jahren auf Eis. Mit ihr ließen sich die Effizienz steigern, die Streckenführung verkürzen und die Betriebs- und Umweltkosten senken. So könnten in den nächsten 20 Jahren Einsparungen in Höhe von 36 Mrd. Euro erzielt und bis zu 11.000 Arbeitsplätze geschaffen werden.



Brüssel (www.aktiencheck.de) - Violeta Bulc, EU-Kommissarin für Verkehr, und Karima Delli, Vorsitzende des Ausschusses für Verkehr und Fremdenverkehr im Europäischen Parlament haben heute am Freitag in einer gemeinsamen Erklärung mehr Reformwillen der Mitgliedstaaten angemahnt, um die Verspätungen im europäischen Luftverkehr zu beheben, so die EU-Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Dazu bräuchte es vor allem neue Bewegung bei der seit Jahren von Kommission und Parlament angestrebten Reform des Flugverkehrsmanagements. Mit der die Initiative für den Single European Sky 2+ (SES 2+) will die Kommission das derzeitige Flickwerk von 27 nationalen Luftraumblöcken durch ein Netz größerer, regionaler Luftraumblöcke für Flugverkehrskontrolldienste ersetzen."Mit 11 Millionen geplanten Flügen dürfte das Jahr 2018 für den Luftverkehr das bislang verkehrsreichste Jahr werden. Doch damit nicht genug – jetzt beginnen für die Familien die Sommerferien und damit die Vorfreude auf Sonne, Meer und Strand. Die nüchterne Realität wird jedoch so aussehen, dass pro Tag etwa 50.000 Reisende mit bis zu zwei Stunden Verspätung an den Flughäfen in Europa rechnen müssen, wodurch sie Anschlüsse verpassen und ihnen nicht eingeplante Kosten entstehen. Unser jetziges Luftverkehrssystem hat mit einem ständig steigenden Verkehrsaufkommen und sonstigen Störungen zu kämpfen", erklärten Bulc und Delli.Die EU setzt sich schon lange für ein harmoniertes Konzept ein, um das nationale Flickwerk im Luftraum zu überwinden. Der geltende EU-Rechtsrahmen für den europäischen Luftraum (Einheitlicher Europäischer Luftraum, "Single European Sky, SES") hat bereits zu einer besseren Kapazitätsauslastung geführt: Die Sicherheitsstandards wurden verbessert, die Umweltverschmutzung reduziert und auch der Treibstoffverbrauch wurde um mehr als 2 Prozent pro Flug gesenkt. Auch haben wir den Anstieg bei den Kosten des Flugverkehrsmanagements gebremst.