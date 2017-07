Johannes Hahn, Kommissar für Nachbarschaftspolitik, fügte hinzu: "Die Europäische Kommission unternimmt mit Hilfe des EU Treuhandfonds für Afrika schnelle und konkrete Maßnahmen, um den Migrationsdruck entlang der zentralen Mittelmeerroute zu verringern. Mit den neuen Hilfen haben wir insgesamt bereits 136 Mio. Euro mobilisiert, um die Migration in Libyen besser zu bewältigen und unsere Arbeit wird weitergehen."



Vorgesehen sind ferner Ausstattungen zur besseren Koordinierung der Grenzkontrollen, Machbarkeitsstudien zu zwei vollwertigen Kontrolleinrichtungen in Tripolis sowie die Stärkung der operationellen Fähigkeiten des libyschen Grenzschutzes zur Überwachung der südlichen Grenze, da dort die meisten illegalen Grenzüberschritte stattfinden.



Der Nothilfe-Treuhandfonds der Europäischen Union zur Unterstützung der Stabilität und zur Bekämpfung der Ursachen von irregulärer Migration und Vertreibungen in Afrika wurde von der Europäischen Kommission im November 2015 auf dem Migrationsgipfel in Valletta ins Leben gerufen. Für den Fonds werden aus dem EU-Haushalt und dem Europäischen Entwicklungsfonds mehr als 2,4 Mrd. Euro bereitgestellt, die mit Beiträgen der EU-Mitgliedstaaten und anderer Geber kombiniert werden. Der Fonds soll die Migrationssteuerung verbessern und die Ursachen von Destabilisierung, Zwangsvertreibung und irregulärer Migration bekämpfen.



Der Treuhandfonds richtet sich an eine Vielzahl von Ländern in verschiedenen Teilen Afrikas, durch die die Hauptmigrationsrouten von Afrika nach Europa verlaufen. Dabei handelt es sich um besonders fragile Länder, die überaus stark vom Phänomen der Migration betroffen sind und die daher in hohem Maß von der finanziellen Unterstützung der EU profitieren werden. (Pressemitteilung vom 28.07.2017) (31.07.2017/ac/a/m)







Zur Unterstützung Italiens hat der EU-Treuhandfonds für Afrika am Freitag ein Programm in Höhe von 46 Mio. Euro zur Verstärkung des libyschen Grenzschutzes angenommen, so die EU-Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Damit sollen die Migrationssteuerung entlang der zentralen Mittelmeerroute erleichtert werden. Die Hohe Beauftragte der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, Federica Mogherini, sagte dazu: "Sicherheit und Stabilität in Libyen sind unerlässlich für die libysche Bevölkerung, für die Region und für Europa und sie entstehen auch durch ein verbessertes Grenzschutzmanagement und die stärkere Widerstandsfähigkeit der Bevölkerung."