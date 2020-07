London (www.aktiencheck.de) - Oberflächlich betrachtet ist die Einigung über den EU-Wiederaufbaufonds eine bemerkenswerte Leistung so Wolfgang Bauer, Fondsmanager Anleihen bei M&G Investments zum Ergebnis des EU-Gipfels.Es ist jedoch zweifelhaft, dass wir den bahnbrechenden "Hamilton-Moment" in Europa erlebt haben, so die Experten von M&G Investments. Der schmerzlich lange Verhandlungsmarathon mache deutlich, wie gespalten die EU in Bezug auf die fiskalische Integration sei. Die "Sparsamen Vier" - Österreich, die Niederlande, Schweden und Dänemark - seien erst bereit gewesen, den Vorschlag zu akzeptieren, nachdem ihre jeweiligen EU-Haushaltsrabatte erhöht worden seien. Diese Tatsache sei wichtig, da sie zeige, dass der Kompromiss - zumindest teilweise - auf einem einmaligen Anreiz für bestimmte Länder beruhe, der nicht so oft wiederholt werden könne, wie man möchte.Darüber hinaus sollte man nicht vergessen, dass Bundeskanzlerin Merkel eine der treibenden Kräfte hinter dem EU-Wiederaufbaufonds gewesen sei und den Vorschlag nicht zuletzt vor Kritikern innerhalb ihrer eigenen Partei und Regierung geschützt habe. Die Chancen stünden gut, dass ihr Nachfolger, wer auch immer es sein werde, sich als deutlich weniger unterstützend erweise und Deutschland näher an die Sparsamen Vier heranrücken könnte, so dass weitere Schritte in Richtung einer fiskalischen Integration in der EU in Zukunft sehr schwierig sein würden. (21.07.2020/ac/a/m)