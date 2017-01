Brüssel (www.aktiencheck.de) - 2017 besteht das EU-Bildungsprogramm Erasmus 30 Jahre, so die EU-Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Festveranstaltung "Erasmus+ - 30 Jahre Europäische Zusammenarbeit in der Bildung" in Berlin soll einen Rückblick auf die Geschichte der europäischen Bildungsprogramme und einen Ausblick auf ihre Zukunft geben. Teilnehmende und Institutionen berichten vom Wandel der Programme, aber auch von den persönlichen Veränderungen, die ein über Erasmus geförderter Auslandaufenthalt bei Ihnen bewirkt hat.Im Anschluss an die Festveranstaltung besucht EU-Bildungskommissar Tibor Navracsics ein Mobilitätsprojekt für Berufsschüler in Berlin-Friedrichshain. In Kooperation mit der August-Sander-Schule und berufsbildenden Schulen in Finnland, Island, Frankreich und Großbritannien organisiert das Ludwig-Wolker-Haus e.V. Auslandspraktika für Sozialassistent/innen. Dabei werden benachteiligte Jugendliche in ihrer Berufsausbildung unterstützt. Die internationale Mobilität soll dazu beitragen, Abbrüche ihres Abschlusses zu verhindern. Beginn des Projektbesuchs: 14.15 Uhr, Ort: August-Sander-Schule, Nagler Str. 1-3. Journalisten können den Besuch begleiten. Anmeldungen bitte bei Gabriele Imhoff. (23.01.2017/ac/a/m)