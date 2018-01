Ausblick für heute:



Der EUR notiere heute Morgen im Bereich der 1,2280/1,2250 und damit auf dem Niveau der Frühbörse gestern Morgen.



Denkbar sei heute auf der Oberseite, dass der EUR versuchen könnte, sich zunächst über der 1,2230 zu etablieren. Gelinge dies, so könnte er dann versuchen, die 1,2249/51 bzw. die 1,2261/63 zu erreichen. Schaffe er es, sich die 1,2261/63 zu schieben, so könnte er im Nachgang dessen die 1,2278/80, die 1,2291/93 und dann das TH von gestern zu erreichen. Bei einer dynamischen Aufwärtsbewegung wäre es auch denkbar, dass der EUR die 1,2303/05, die 1,2315/17, die 1,2327/29 und die 1,2333/35 erreichen könnte.



Könne sich der EUR nicht über der 1,2230 festsetzen, so könnten sich Rücksetzer einstellen, die zunächst bis an die 1,2222/20 und dann weiter bis an die 1,2207/05 bzw. bis zum TT von gestern gehen könnte. Rutsche der EUR heute unter die 1,2200, so wären die 1,2190/88 und dann an die 1,2178/76 bzw. die 1,2168/66 die nächsten Anlaufziele. Rutsche der EUR unter die 1,2168/66, so könnten sich weitere Abgaben einstellen, die bis 1,2155/53, bis 1,2141/39 und dann bis an die 1,2125/23 gehen könnten. Unter der 1,2125/23 kämen dann die 1,2116/14, die 1,2105/03 und die 1,2094/1,2092 als Anlaufmarken in Betracht.



Widerstände und Unterstützungen:



Das Währungspaar EUR/USD habe seine Widerstände heute bei 1,2276 als auch bei 1,2333/67. Weitere Widerstände würden sich bei 1,2421/67 als auch bei 1,2479 befinden.



Unterstützungen würden aktuell heute bei 1,2236/01 als auch bei 1,2161 verlaufen. Weitere Unterstützungen würden sich bei 1,2090/69 als auch bei 1,1976/40/26 finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



1,2278 (1,2303) bis 1,2207 (1,2200) sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (16.01.2018/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der EUR/USD notierte gestern Morgen bei 1,280/1,2230, so die Experten von "day-trading-live.de".Der EUR habe bereits am Morgen sein TT markiert und sei von dort aus in einigen dynamischen Impulsen weiter knapp an die 1,2300 gestiegen. Im Dunstkreis dieses Levels habe der EUR dann zurückgesetzt. Er habe sich im Rahmen der Rücksetzer aber übergeordnet über der 1,2250 halten können.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der EUR mit dem Überschreiten der 1,2278/80 weiter bis an die 1,2291/93 laufen könnte. Diese Bewegung habe sich eingestellt, das Anlaufziel sei knapp übertroffen worden, das Setup habe damit gut gegriffen. Die Rücksetzer seien nicht wesentlich unter die 1,2200 gegangen, die unteren Anlaufmarken seien damit nicht angelaufen worden.TH: 1,2296 (Vortag: 1,2218)/ TT: 1,2200 (Vortag: 1,2050)/ Range: Pips 96 (Vortag: 168 Pips)Abgleich der Range: (erwartet/Ist)/ Hoch: 1,2251/1,2296/ Tief: 1,2190/1,2200Der EUR habe sich am Freitag über die 1,2100 schieben können und gestern bereits fast 200 Pips höher notiert. Damit bewege sich der EUR weiter dynamisch aufwärts. Auf der Oberseite habe das Währungspaar jetzt Luft bis 1,2300 und dann übergeordnet bis 1,2500. Eintrüben würde sich das Chartbild erst wieder unter 1,2092 auf Tagesschlusskurs. Denkbar sei, dass der EUR die nächsten Tage nutze, den Anstieg zu konsolidieren.