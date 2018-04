Wien (www.aktiencheck.de) - Der Newsflow zum Handelskonflikt USA-China und somit die Stimmungslage ändert sich beinahe stündlich, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Zuletzt habe China mit Marktöffnungsangeboten aufhorchen lassen, was für Entspannung gesorgt habe. Gemessen an der wechselhaften Meldungslage habe sich EUR/USD (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275) wenig volatil entwickelt. Da sich in der Eurozone die wirtschaftliche Großwetterlage verschlechtert habe - viele Konjunkturumfragen wie z.B. die Einkaufsmanagerindices seien zuletzt deutlich zurückgefallem - sei EUR/USD kurzzeitig wieder auf das Niveau von unter 1,23 USD je EUR zurückgefallen. Zuletzt hätten die jüngsten Arbeitsmarktdaten mit dem geringsten Stellenzuwachs seit sechs Monaten (+103.000) den USD belastet. Das Match über die Währungsstärke/schwäche werde wohl über die Notenbanken entschieden werden. Dabei dürfte auf Sicht der nächsten Wochen und Monate eher die EZB als die amerikanische FED als wichtiger Impulsgeber für den Wechselkurs fungieren. Beim letzten FOMC-Treffen seien die längerfristigen Leitzinsaussichten ein wenig nach oben genommen worden. Marktüberraschungen sollten daher wenn, dann von der EZB ausgehen würden. Der EUR sollte daher - Gegenbewegungen nicht ausgeschlossen - weiter aufwerten. (10.04.2018/ac/a/m)





