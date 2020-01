Ausblick: Die Überwindung des 200er EMA am 27. Dezember sei ein Befreiungsschlag aus dem vorherigen langen Abwärtstrend gewesen. Der EUR/USD müsse nun aber den 200er EMA verteidigen, damit weiter steigende Kurse möglich seien.



Die Long-Szenarien: der EUR/USD könne sich über dem wichtigen 200er EMA halten und in der Folge wieder zulegen. Es dürfte dann dem Aufwärtstrend folgend zu einem erneuten Angriff der Bullen auf den Widerstandsbereich bei 1,120 USD kommen. Gelinge hier ein Durchbruch nach oben, dürften die Bullen Kurs auf den oberen Bereich des steigenden Trendkanals bei 1,1350 USD nehmen.



Die Short-Szenarien: Der EUR/USD sacke weiter ab und durchbreche den 200er EMA nach unten. Damit würde sich Lage langfristig eintrüben und ein Kursrückgang bis zum 50er EMA bei 1,1104 USD wahrscheinlich werden. Darunter dürften die Bären die untere Trendkanalbegrenzung bei aktuell 1,1090 USD anlaufen. Spätestens hier sollten die Bullen erneut das Ruder übernehmen. Gelinge den Bären hingegen auch ein Ausbruch aus dem steigenden Trendkanal nach unten, dürfte der vorherige langfristige Abwärtstrend wieder aufgenommen werden. (03.01.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Das Währungspaar EUR/USD bewegt sich weiterhin im seit Anfang Oktober bestehenden Aufwärtstrendkanal, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Vom Verlaufshoch bei 1,119 USD vom 12. Dezember sei der EUR/USD in eine Korrektur übergegangen, die am 20. Dezember am Verlaufstief bei 1,1066 USD im Bereich des 50er EMA ausgelaufen sei. Es sei ein schneller erneuter Kursanstieg gefolgt, der am 31. Dezember bei 1,1239 USD sein Verlaufshoch erreicht habe. Der Widerstand bei 1,1200 USD habe aber nicht nachhaltig überwunden werden können. Von hier habe das Währungspaar wieder zurückgesetzt und bewege sich aktuell im Bereich von 1,117 USD. Und damit nur etwas über dem wichtigen 200er EMA, der als langfristiger Richtungsgeber diene. Über dem 200er EMA sei im EUR/USD eher mit weiter steigenden Notierungen zu rechnen.