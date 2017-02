Denkbar sei, dass der EUR heute versuchen könnte, sich zunächst über der 1,0675 zu stabilisieren. Schaffe er dies, so könnte er im Nachgang dessen versuchen, die 1,0688/90, die 1,0698/1,0700 und dann das Tageshoch von gestern zu erreichen und zu bestätigen. Komme es hier zu keinen Rücksetzern, so könnte der EUR danach, die 1,0715/18, die 1,0727/30 und dann die 1,0741/44 anlaufen. An allen Marken könnten sich Rücksetzer einstellen. Die Experten würden heute nicht erwarten, dass es zu nachhaltigen Notierungen über der 1,0730 komme.



Könne sich der EUR sich nicht über der 1,0675 halten, so könnten sich Rücksetzer einstellen, die zunächst bis 1,0667/65 und dann bis zum Tagestief von gestern gehen könnten. Sollte der EUR bis hier hin zurücksetzen, so bestünden hier Chancen auf Stabilisierung und Erholung. Stelle diese sich aber nicht ein, so könnten sich weitere Abgaben einstellen, die bis 1,0645/43, 1,0636/33 und dann bis 1,0626/24 gehen könnten. Mit dem Unterschreiten der 1,0626/24 könnten sich dann weitere Abgaben einstellen, die bis 1,0516/13, 1,0609/06 und dann bis 1,0600/1,0595 gehen könnten.



Widerstände und Unterstützungen:



Das Währungspaar EUR/USD habe seine Widerstände heute bei 1,0727/52/96 als auch bei 1,0819/27/48/69. Weitere Widerstände befänden sich bei 1,0904/36 als auch bei 1,0973.



Unterstützungen würden aktuell heute bei 1,0666/34 verlaufen. Weitere Unterstützungen fänden sich bei 1,0580/10 als auch bei 1,0498/47/30.



Die Experten von "day-trading-live.de"rechnen heute mit einem seitwärts / abwärts gerichteten Markt.



Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



1,0709 (1,0725) bis 1,0645 (1,0615) sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (08.02.2017/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der EUR notierte gestern Morgen bei 1,0740/1,0710, so die Experten von "day-trading-live.de" im Kommentar zu EUR/USD (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275).Bereits am Morgen habe sich Schwäche breit gemacht. Der EUR sei unter die 1,0700 gerutscht und habe bis 1,0655 zurückgesetzt. Erst hier sei am späten Vormittag die Stabilisierung und die anschließende Erholung gelungen. Es sei bis zum Abend erneut an die 1,0700 zurück, allerdings auch nicht weitergegangen. Im späten Handel sei der EUR hier abgeprallt und habe im Nachthandel erneut zurückgesetzt.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der EUR mit der Stabilisierung über der 1,0700 weiter bis an die 1,0715/15 steigen könnte. Diese Bewegung habe sich nicht eingestellt, das Setup habe damit nicht gepasst. Die Rücksezter seien mit dem Unterschreiten der 1,0665 hingegen direkt in den nächsten Zielbereich der Experten bei 1,0656/52 gegangen. Hier habe das Setup gegriffen.Tageshoch: 1,0706 (Vortag: 1,0777) / Tagestief: 1,0655 (Vortag: 1,0705) / Range: 51 Pips (Vortag: 72 Pips)Im Frühhandel notiere der EUR bei 1,0690/1,0670. Er notiere damit unter dem Niveau der Frühbörse gestern Morgen.