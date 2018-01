Erst am Montag (22.01.) habe der IWF die diesjährigen Wachstumsziele für viele europäische Volkswirtschaften angehoben (u.a. Deutschland auf 2,3%). Somit sei die Euro-Stärke fundamental gerechtfertigt. Da sich die Konjunktur in den südlichen Euro-Staaten jedoch weitaus weniger dynamisch entwickle, so prognostiziere der IWF für Italien ein Wachstum von 1,4% in 2018, seien höhere EUR/USD-Kurse für die Unternehmen dieser Länder noch verfrüht. EZB-Präsident Mario Draghi werde auf der heutigen Notenbanksitzung vermutlich auch zum Wechselkurs Stellung beziehen. Eine Betonung der negativen Effekte der Wechselkursentwicklung auf die Teuerungsrate könnte dem Euro-Auftrieb zu einer Atempause verhelfen.



Das Britische Pfund gehe leicht gestärkt aus der Handelswoche und EUR/GBP notiere gegenwärtig bei 0,8702 (-1,3%). Die Sterling-Nachfrage habe nach Veröffentlichung der Lohnzuwächse (24.01.) angezogen. Die britischen Arbeitsnehmer könnten sich laut der jüngsten Datenerhebung über Lohnsteigerungen von 2,5% YoY freuen. Das Reallohnwachstum bleibe damit jedoch weiterhin negativ, da die Verbraucherpreisinflation weiterhin sämtliche Lohnsteigerungen untergrabe. Zudem seien keine Fortschritte bei den Brexit-Verhandlungen zu bemerken. Daher seien die Analysten weiterhin skeptisch, ob die Sterling-Stärke vielmehr nur eine Momentaufnahme sei.



Der Yen habe gegenüber dem US-Dollar weiter aufwerten können. USD/JPY (ISIN XC000965991) liege momentan bei 109,20 und habe zwischenzeitlich sogar die Marke von 109 unterschritten. Der Wechselkurs sei seit Jahresbeginn bereits um 3,2% gesunken. Die Wertentwicklung reflektiere sowohl die momentane Dollar-Schwäche als auch ökonomische Zuversicht für Japan. Der Dollar-Index sei zuletzt unter die Marke von 90 gesunken, den schwächsten Wert seit Dezember 2014. Japans Wirtschaft sei laut IWF-Schätzung in 2017 um 1,8% gewachsen, was Tapering-Spekulationen sogar bei der extrem dovishen BoJ befeuert habe.



Indes würden führende US-Politiker, u.a. Finanzminister Mnuchin, die kurzfristigen Vorzüge eines schwächelnden US-Dollars für exportorientierte US-Unternehmen betonen. Die Dollar-Abwertung könnte die Wettbewerbsbedingungen für "Corporate America" sogar soweit verbessern, dass die US-Regierung auch von breit gefassten Handelsrestriktionen absehe. Die Analysten werden eine Stärkung des Yen auch über die nächste Woche anstehende FED-Sitzung (31.01.) hinaus erwarten. (25.01.2018/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Euro-Stärke hält an, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Die Gemeinschaftswährung habe auf Wochensicht erneut Boden gegenüber dem US-Dollar gut machen können und notiere gegenwärtig über 1,24 US-Dollar (1,8%). Seit Beginn des Jahres 2018 habe der Euro somit bereits rund 3,4% gegenüber dem Greenback aufgewertet. Die Außenwertentwicklung des Euro werde seitens der EZB unterschiedlich bewertet. Verschiedene Notenbanker würden betonen, dass die Euro-Rally den Inflationszielen der EZB entgegen laufe und den Preisauftrieb im Währungsraum so unterminiere. Auf der anderen Seite reflektiere ein starker Euro auch die Hochkonjunktur in vielen Teilen Europas.