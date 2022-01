Ausblick: Der Abwärtstrend sei weiterhin intakt und solange EUR/USD unter dem 50er EMA verlaufe, sei direkt mit eher weiter fallenden Kursen zu rechnen.



Die Short-Szenarien: Das Währungspaar könne den 50er EMA nicht mehr nachhaltig zurückerobern und rutsche im weiteren Kursverlauf auch unter die steigende Unterstützungslinie. In diesem Fall würde direkt ein neues Schwächesignal generiert und ein erneuter Kursrückgang bis zum Verlaufstief bei USD 1,118 wahrscheinlich werden. Gehe es weiter tiefer, wäre die Marke von USD 1,110 die nächste Anlaufmarke.



Die Long-Szenarien: EUR/USD könne sich über der steigenden Unterstützungslinie halten und von hier erneut nach oben abprallen. Die erste Anlaufmarke wäre in diesem Fall dann erneut der 50er EMA. Aber erst falls den Bullen hier ein Durchbruch nach oben gelingen sollte, wäre mit einem längerfristigen Hochlauf zu rechnen. Die nächste Anlaufmarke könnte dann der Widerstand um USD 1,152 sein. Darüber wäre mit einem Hochlauf bis zum 200er EMA zu rechnen. (07.01.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Das Währungspaar EUR/USD befindet sich seit dem Verlaufshoch bei USD 1,226 im Mai in einem langfristigen Abwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei sei zunächst der 10er EMA nach unten unterschritten und damit ein erstes Schwächesignal generiert worden. In der Folge sei dieses Schwächesignal auch bestätigt und der 50er und 200er EMA nach unten durchbrochen worden. Der Abwärtstrend habe an Dynamik zugelegt und sich in den Vormonaten weiter fortgesetzt. Dabei seien Aufwärtskorrekturen im Bereich des 10er EMA, in der Extension im Bereich des 50er EMA ausgelaufen. Seit dem Verlaufstief bei USD 1,118 befinde sich EUR/USD erneut in einer Aufwärtskorrektur, wobei sich auf der Unterseite eine steigende Unterstützungslinie ausgebildet habe. Auf der Oberseite blockiere aber erneut der 50er EMA einen weiteren Kursanstieg.