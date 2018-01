Hannover (www.aktiencheck.de) - An den Devisenmärkten ist der US-Dollar zuletzt unter einen gewissen Druck geraten, berichten die Analysten der Nord LB.Die in 2018 zu erwartenden weiteren geldpolitischen Maßnahmen der Notenbank in Washington, die weitere Schritte in Richtung einer langsamen Normalisierung der Zinspolitik der FED bringen würden, würden allerdings wohl von noch höherer Relevanz für den FX-Bereich bleiben. In der Tat dürfte das in 2018 auch personell neu aufgestellte FOMC dem US-Dollar perspektivisch helfen.In diesem Kontext würden die Devisenmärkte am Freitag mit ganz besonderem Interesse auf die offiziellen Zahlen zur Lage am US-Arbeitsmarkt zu warten haben. Die Analysten der Nord LB rechnen bei diesen Angaben zumindest mit keinen nachhaltig negativen Nachrichten. Die Arbeitslosenquote sollte im Dezember bei niedrigen 4,1% verharren. Zudem würden die Analysten mit knapp unter 200.000 neuen Stellen rechnen. Bei einer entsprechenden Entwicklung bliebe die US-Notenbank weiterhin unter Handlungsdruck und sollte entsprechend an ihren Plänen zur sukzessiven Anhebung der FED Funds Target Rate festhalten, was in den USA auch zu moderat weiter zulegenden Kapitalmarktrenditen führen müsste. Dieses Zinsumfeld wäre dann sicherlich zumindest in gewissem Umfang stützend für die Währung der Vereinigten Staaten. (03.01.2018/ac/a/m)