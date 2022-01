Das Währungspaar EUR/USD habe die untere Trendkanalbegrenzung im Wochenchart erreicht und könnte hier wieder nach oben abdrehen und eine längere Aufwärtsbewegung starten.



Die Long-Szenarien: EUR/USD könne sich über dem 50er EMA halten und die Aufwärtsdynamik der Vortage weiter fortsetzen. Die nächste Anlaufmarke wäre dabei der Widerstand um USD 1,150. Darüber wäre dann mit einem Hochlauf bis zum 200er EMA bei USD 1,161 zu rechnen. Über dem 200er EMA würde sich die Lage für EUR/USD auch langfristig wieder aufhellen und ein Anstieg bis zum Widerstand bei USD 1,190 möglich werden. Ein weiteres Stärkesignal entstehe zudem aktuell mit der bullishen Überschneidung des 10er EMA über den 50er EMA im Tageschart, was EUR/USD weiteren Aufwind geben könnte.



Die Short-Szenarien: EUR/USD könne die Aufwärtsdynamik nicht beibehalten und rutsche erneut nach unten auf den 50er EMA ab. Komme es hier zu einem Durchbruch nach unten, wäre mit einem weiteren Rücklauf bis zur steigenden Unterstützungslinie im Tageschart zu rechnen. (14.01.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Das Währungspaar EUR/USD (ISIN EU0009652759/ WKN 965275) hatte sich seit dem Verlaufshoch bei USD 1,226 im Mai 2021 in einem starken Abwärtstrend befunden, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Mit dem Verlaufshoch sei dabei im Wochenchart die obere Begrenzung des steigenden Trendkanals erreicht worden. In der Folge sei EUR/USD hier nach unten abgeprallt und sich monatelang abwärts bewegt. Das Verlaufstief sei Ende November bei USD 1,118 erreicht worden. Dann sei das Währungspaar in eine Seitwärtsphase übergegangen und habe sich an der steigenden Unterstützungslinie im Tageschart langsam hocharbeiten können. In den Vortagen sei dem Währungspaar dabei der Durchbruch über den wichtigen 50er EMA gelungen, wo EUR/USD zuvor immer wieder nach unten abgeprallt sei. Damit sei ein Stärkesignal generiert worden, welches auf einen nachhaltigen Trendwechsel im EUR/USD hindeuten könnte.