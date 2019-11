Ausblick: Der Aufwärtstrend bei EUR/USD sei aktuell klar intakt. Das Währungspaar habe den neuen steigenden Trendkanal bereits mehrfach bestätigt. Zuletzt mit dem Verlaufstief vom 14. November bei 1,098 USD.



Die Long-Szenarien: EUR/USD könne seinen Aufwärtstrend weiter fortsetzen und im weiteren Verlauf den Widerstand bei 1,1096 USD erobern. Gelinge dies, wäre ein weiterer Hochlauf bis zum nächst höheren Widerstand bei 1,116 USD zu erwarten. Nur etwas darüber verlaufe auch der 200er EMA, der sich den Bullen in den Weg stellen könnte. Gelinge hier ein weiterer Durchbruch, dürfte das Währungspaar Kurs auf den oberen Bereich des steigenden Trendkanals bei etwa 1,127 USD nehmen.



Die Short-Szenarien: EUR/USD scheitere am Widerstand von 1,1096 USD und nehme Kurs auf die untere Begrenzung des Trendkanals. Gelinge den Bären hier ein Durchbruch unter das Verlaufstief bei 1,098 USD, würde sich die Lage im großen Bild deutlich eintrüben. (22.11.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Das Währungspaar EUR/USD befindet sich seit dem Verlaufstief am 01. Oktober 2019 bei 1,087 USD in einem neuen Aufwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Am 11. Oktober habe die obere Begrenzung des alten fallenden Trendkanals nach oben durchbrochen werden können. In der Folge habe das Währungspaar auch über den 50er EMA bei 1,1045 USD angezogen und damit weitere Stärke signalisiert. Der wochenlange Widerstand im Bereich von 1,1073 USD sei dann auch am 17. Oktober erobert worden. EUR/USD habe dann in der Folge direkt weiter bis zum oberen Trendkanalbereich hochgezogen und am 21. Oktober das Verlaufshoch bei 1,117 USD erreicht. In der Folge habe das Währungspaar eine Abwärtskorrektur eingeleitet, die am 14. November bei 1,098 USD ausgelaufen sei. In der Folge habe EUR/USD wieder hochgezogen, komme aber derzeit am Widerstand von 1,1096 USD nicht weiter.