Der zweite positive Einflussfaktor für den Euro sei aus der Türkei gekommen. Weniger, weil für gestern eine Telefonkonferenz des türkischen Finanzministers Berat Albayrak mit angeblich rund 4.000 Investoren angestanden habe. Denn bereits zuvor habe die Meldung für Furore gesorgt, Qatar habe versprochen, der Türkei mit Direktinvestitionen in Höhe von 15 Mrd. USD zu helfen. Dass sich die Türkische Lira nun den dritten Tag hintereinander von ihrem Tiefstkurs gegenüber dem US-Dollar in einer Größenordnung von rund 27 Prozent beeindruckend erholt habe, sei wahrscheinlich aber auch der Zusicherung des türkischen Finanzministers zu verdanken, Kapitalverkehrskontrollen infolge der Währungskrise stünden "niemals" auf der Tagesordnung. Und zur weiteren Beruhigung habe Albayrak sogleich noch obendrein Sparmaßnahmen angekündigt. Dem Wunsch nach einer deutlichen Zinserhöhung, die Investoren als Voraussetzung für eine nachhaltige Stabilisierung der Lira anmahnen würden, dürfte indes wohl nach wie vor nicht entsprochen werden.



Vielleicht sei deswegen auch manchem Händler gestern entgangen, dass sich die Renditen der italienischen Staatsanleihen mit zwei- und zehnjähriger Laufzeit (zuhöchst 1,39 bzw. 3,19 Prozent) befestigt und den höchsten Stand seit dem 8. Juni erreicht hätten. Ursächlich hierfür sollten Versprechen des stellvertretenden Premierministers Matteo Salvinis gewesen sein, infolge der Tragödie des Brückeneinsturzes von Genua zusätzlich Geld - und zwar unbeachtlich der fiskalischen Lage des Landes - in die Infrastruktur zu investieren. In das gleiche Horn habe Finanzminister Giovanni Tria gestoßen, der erst noch am 3. August wiederholt bestätigt habe, die Defizit-Regeln der EU respektieren zu wollen.



Tatsächlich bleibe der kurzfristige Abwärtstrend des Euro, nun zwischen 1,1525/30 und 1,1250/55 EUR/USD auch heute intakt - für eine erste Stabilisierung müsse 1,1460/65 genommen werden. (17.08.2018/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gestern früh dürften sich viele Händler verwundert die Augen gerieben haben. Denn der Euro zeitigte bereits bis dahin den bislang höchsten Tagesgewinn seit knapp vier Wochen, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Tatsächlich habe China einerseits angekündigt, es werde Ende August eine Delegation in die USA schicken, um Handelsgespräche zu führen. Endlich ein Lichtblick im Handelskrieg, möge sich der eine oder andere gedacht haben. Später habe sich herausgestellt, dass diese Gespräche erst einmal nicht auf höchster Ebene stattfinden würden. Ein Kommentator habe die positive Reaktion vieler Akteure relativiert: "Es werden Gespräche über (zukünftige) Handelsgespräche stattfinden." Um herauszufinden, ob es eine solide Grundlage für Verhandlungen auf höherer Ebene geben könne, so die Interpretation.