Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Kursentwicklung des Euro im Vergleich zum US-Dollar im Juli hatte es in sich: Ausgehend von einer Eröffnung auf Monatshoch (1,1374 USD) musste die Einheitswährung während der letzten vier Wochen beständige Kursverluste hinnehmen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



In der Konsequenz ergebe sich ein negatives Candlestickmuster in Form eines "roten Blocks". Gleichzeitig umschließe der Körper der jüngsten Monatskerze die Pendants der vier vorangegangenen Monatskerzen, so dass ein besonderes "bearish engulfing" entstehe. Zu diesen beiden negativen Candlestickmustern passe, dass der Euro mit dem niedrigsten Stand seit Mai 2017 (1,1025 EUR) die Chance auf eine Stabilisierung auf Basis der letzten Tiefs bei gut 1,11 USD verspielt habe. Zusätzliche Belastungsfaktoren würden das jüngste MACD-Ausstiegssignal sowie das negative Schnittmuster zwischen der 38- und der 200-Wochen-Linie (akt. bei 1,1293/1,1345 USD) darstellen. Per Saldo habe der etablierte EUR-Abwärtstrend weiter Bestand bzw. dürfte nun sogar nochmals an Abwärtsmomentum gewinnen. Die Kurslücke vom April 2018 definiere dabei ein wichtiges Anlaufziel. Um das angeschlagene Chartbild zu verbessern, sei dagegen eine Rückeroberung der o. g. Glättungslinien die zwingende Grundvoraussetzung. (02.08.2019/ac/a/m)



