Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Fast könnte man meinen, der Handelskonflikt zwischen den USA und China verlaufe nach einem vorgefertigten Drehbuch, auf das sich Devisenhändler möglicherweise schon längst eingestellt haben, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Mit der Summe von insgesamt 110 Mrd. USD erreiche China bereits eine Größenordnung von 85 Prozent aller US-Importe ins eigene Land aus dem Jahr 2017. Und da die US-Administration auf die gestrige Reaktion Chinas möglicherweise noch einmal mit weiteren Strafzöllen auf chinesische Importe mit einem Volumen von 267 Mrd. (bereits im Jahr 2017 habe die Summe aller China-Importe 500 Mrd. USD betragen) nachlegen könnte, sei eine Asymmetrie der möglichen Maßnahmen bei den Strafzöllen unverkennbar. Was nicht heiße, dass China nicht auf andere Weise reagieren könnte. Immerhin: China scheine die Tür für Gespräche nicht ganz zugeschlagen zu haben, werde aber Medienberichten zufolge statt des Vizepremiers Liu He nur noch den stellvertretenden Handelsminister Wang Shouwen zu Gesprächen am 27. und 28. September nach Washington schicken. Und so gebe es bereits Stimmen, die davon ausgehen würden, dass vor den US-Zwischen-Wahlen, den sogenannten "Midterms", ohnehin keine Lösung mehr im Handelsstreit gefunden werden dürfte.Unterdessen würden sich Beobachter immer noch schwer tun, die jüngste Dollar-Schwäche zu begründen, die sich im Verhältnis zum Euro - auch nach den jüngsten Gegenmaßnahmen Chinas im Handelskonflikt - recht deutlich darstelle. Sicherlich, so habe es ein Händler ausgedrückt, könne nicht jede Nachricht bezüglich des Streits immer wieder aufs Neue in die Kurse eingepreist werden. Es sei aber auch gut möglich, dass ein Großteil der Akteure längst im Greenback engagiert sei. Denn einer Umfrage unter Fondsmanagern (vom 7. bis 13. September) zufolge sei eine "Long-Position in US-Dollar" das drittgrößte aller genannten Investments überhaupt gewesen. Ohnehin befinde sich der Euro in seinem kurzfristigen Aufwärtstrend, der nun zwischen 1,1590 und 1,1850 EUR/USD verlaufe. (19.09.2018/ac/a/m)