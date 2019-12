Ausblick: Der EUR/USD befinde sich in einem Aufwärtstrend, allerdings weiterhin unter dem wichtigen 200er EMA. Notierungen unter dem 200er EMA würden eher auf langfristig fallende Kurse hindeuten, Notierungen darüber auf langfristig steigende Kurse.



Die Long-Szenarien: Der EUR/USD könne weitere Angriffe auf den 200er EMA unternehmen und letztendlich nach oben über 1,116/1,117 USD ausbrechen. Damit würde sich die Lage auch langfristig schlagartig aufhellen und ein weiterer Hochlauf im EUR/USD wahrscheinlich werden. Die erste Anlaufmarke wäre dann der obere Bereich des steigenden Trendkanals um 1,113 USD.



Die Short-Szenarien: Der EUR/USD scheitere am 200er EMA und drehe wieder nach unten ab. Wichtig wäre dann, dass die untere Trendkanalbegrenzung bei 1,105 USD halte. Gehe es doch tiefer, wäre der Aufwärtstrend beendet. Die nächste Anlaufmarke wäre dann die Unterstützung im Bereich von 1,098/1,099 USD. (20.12.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Das Währungspaar EUR/USD befindet sich seit dem Verlaufstief bei 1,087 USD am 01. Oktober in einem Aufwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei habe zunächst am 11. Oktober bei 1,101 USD endgültig der vorherige Abwärtstrend nach oben durchbrochen werden können. Am 16. Oktober sei auch der Durchbruch über den 50er EMA bei 1,104 USD gefolgt. Ein weiteres Stärkesignal. Der EUR/USD sei auch direkt weiter hoch gelaufen und habe am 21. Oktober ein Verlaufshoch bei 1,1178 USD erreicht. Damit sei die obere Begrenzung des neuen, steigenden Trendkanals markiert worden. Es sei eine Korrektur bis zum 29. November bei 1,098 USD zur unteren Trendkanalbegrenzung gefolgt. Von hier habe das Währungspaar erneut ansteigen und den Widerstandsbereich um 1,116/1,117 USD ansteuern können. Hier verlaufe auch der 200er EMA, der aber bisher nicht nachhaltig habe überwunden werden können.