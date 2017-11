Ausblick für heute:



Der EUR notiere heute Morgen im Bereich der 1,1795/1,17825 und damit unter dem Niveau der Frühbörse am Freitagmorgen.



Denkbar sei heute auf der Oberseite, dass der EUR versuchen könnte, sich zunächst über der 1,1750 zu etablieren. Gelinge dies, so könnte er dann versuchen, die 1,1760/62 und dann die 1,1774/76 zu erreichen. Könne er sich heute über die 1,1774/76 schieben, so wären die 1,1789/91, die 1,1798/1,1800 und die 1,1808/10 bzw. die 1,1816/18 die nächsten Anlaufziele. Könne sich der EUR bis an die 1,1816/18 schieben, so könnten sich hier Rücksetzer einstellen. bzw. die Aufwärtsbewegung könnte hier zu Ende sein. Komme es hier aber zu keinen Rücksetzern, so wären dann die 1,1830/32 bzw. die 1,1845/47 weitere denkbare Anlaufmarken.



Könne sich der EUR nicht über der 1,1750 festsetzen, so könnten sich Rücksetzer einstellen, die zunächst bis 1,1742/40, bis 1,1727/25 und dann weiter bis 1,1717/15 gehen könnten. Hier habe der EUR Chancen, sich zu stabilisieren. Gehe es unter die 1,1717/15, so wären die 1,1707/05, die 1,1698/96 und dann die 1,1683/81 die nächsten relevanten Anlaufmarken.



Widerstände und Unterstützungen:



Das Währungspaar EUR/USD habe seine Widerstände heute bei 1,1795 als auch bei 1,1812/51. Weitere Widerstände würden sich bei 1,1851/62 als auch bei 1,1937/53 befinden.



Unterstützungen würden aktuell heute bei 1,1664/38/10 verlaufen. Weitere Unterstützungen würden sich bei 1,1590/66/31 als auch bei 1,1496 finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/ abwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



1,1791 (1,1808) bis 1,1727 (1,1705) sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (20.11.2017/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der EUR/USD notierte am Freitagmorgen bei 1,1760/1,1820, so die Experten von "day-trading-live.de".Der EUR sei am Freitagmorgen zunächst etwas abgesackt, habe sich aber bei 1,1780 stabilisieren und dann wieder über die 1,1800 laufen können, wobei er nicht weiter als 1,1816 gekommen sei. Von hier aus hätten dann wieder Abgaben eingesetzt, die den EUR dann bis an die 1,1774 gedrückt hätten. Hier sei die Stabilisierung und eine leichte Erholung gelungen.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der EUR mit dem Überschreiten der 1,1808/10 weiter bis an die 1,1818/20 laufen könnte. Diese Bewegung habe sich eingestellt, das Anlaufziel sei jedoch nicht ganz erreicht worden. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 1,1790/88 zwei Pips unter das nächste Anlaufziel bei 1,1778/76 gegangen.TH: 1,1816 (Vortag: 1,1800)/ TT: 1,1774/ (Vortag: 1,1756)/ Range: Pips 42 (Vortag: 44 Pips)Abgleich der Range: (erwartet/Ist) Hoch: 1,1829/1,1816/ Tief: 1,1778/1,1774Das Chartbild des EUR habe sich im Rahmen der Frühbörse eingetrübt. Der EUR sei unter die 1,1760 gefallen und befinde sich damit an einer Schlüsselstelle, wie man im Chart gut erkennen könne. EUR habe sich heute Nacht von der EMA200 abstoßen und wieder nach Norden laufen können. Die EMA200 sei von zentraler Bedeutung. In den vergangenen Handelswochen sei der EUR mehrfach nicht über diese Linie gekommen, jetzt habe sie stützendes Potenzial. Solange der EUR über 1,1725 notiere und auch einen Tagesschluss über diesem Level formatiere, solange habe er die Chance, erneut an und über die 1,18000 zu steigen. Schaffe er dies jedoch nicht, so wäre mit weiteren Rücksetzern zu rechnen, die bis 1,1650 und dann weiter bis 1,1580/60 gehen könnten.