Der EUR notiere heute Morgen im Bereich der 1,2370/1,2430 und damit auf dem Niveau der Frühbörse gestern Morgen.



Denkbar sei heute auf der Oberseite, dass der EUR versuchen könnte, sich zunächst über der 1,2470 zu etablieren. Gelinge dies, so könnte er dann versuchen, die 1,2478/80, die 1,2488/90 und dann die 1,2502/04 zu erreichen. Könne sich der EUR heute erneut über die 1,2502/04 schieben, so wären die 1,2512/14, die 1,2523/25 und dann das Tageshoch von gestern die weitere relevante Anlaufbereiche. Über der 1,2537 könnte der EUR dann noch die 1,2548/50, die 1,2562/64, die 1,2575/77 und die 1,2584/86 erreichen.



Könne sich der EUR nicht über der 1,2470 festsetzen, so können sich Rücksetzer einstellen, die bis an die 1,2459/57, bis an die 1,2444/46 und dann weiter bis an die 1,2438/36 gehen könnten. Unter der 1,2438/36 wären die 1,2427/25, die 1,2418/16 und dann die 1,2405/03 die nächsten Anlaufmarken. Unter der 1,2405/03 kämen die 1,2393/91, die 1,2378/76 und dann das Tagestief von gestern als weitere Anlaufziele in Betracht.



Widerstände und Unterstützungen:



Das Währungspaar EUR/USD habe seine Widerstände heute bei 1,2463/83 als auch bei 1,2503. Weitere Widerstände befänden sich bei 1,2563 als auch bei 1,2651/64.



Unterstützungen würden aktuell heute bei 1,2421 als auch bei 1,2329 verlaufen. Weitere Unterstützungen fänden sich bei 1,2276 als auch bei 1,2198/37.



Die Experten von "day-trading-live.de" rechnen heute mit einem seitwärts / aufwärts gerichteten Markt.



Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



1,2490 (1,2537) bis 1,2418 (1,2391) sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (26.01.2018/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der EUR notierte gestern Morgen bei 1,2380/1,2460. Der EUR setzte am Vormittag zunächst leicht zurück, um dann von der 1,2390 wieder über die 1,2400 zu steigen, so die Experten von "day-trading-live.de" im Kommentar zu EUR/USD (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275).Im Rahmen der EZB PK am Nachmittag sei es dann zu einer dynamischen Aufwärtsbewegung an und über die 1,2500 gekommen. Der EUR bilde sein Tageshoch bei 1,2537 aus. Diese Bewegung sei im Nachgang dessen aber wieder ab verkauft worden. Der EUR sei bis zum Abend wieder unter die 1,2400 gerutscht, habe sich aber im Rahmen des Frühhandels aber wieder deutlich erholen können.Die Experten von "day-trading-live.de" hatten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der EUR mit dem Überschreiten der 1,2523/25 weiter bis maximal an die 1,2531/33 schieben könnte. Diese Bewegung habe sich eingestellt, das maximale Anlaufziel auf der Oberseite sei um 4 Pips überschritten worden. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 1,2383/81 ebenfalls knapp unter die nächste Anlaufmarke der Experten bei 1,2367/65 gegangen.Tageshoch: 1,2537 (Vortag: 1,2414) / Tagestief: 1,2363 (Vortag: 1,2302) / Range: Pips 174 (Vortag: 112 Pips)Abgleich der Range: (erwartet/Ist) Hoch: 1,2523/1,2537 / Tief: 1,2383/1,2363Die EZB habe gestern verbal nicht sonderlich viel dafür getan, den Höhenflug des EUR zu stoppen. Der EUR habe gestern Nachmittag zwar kurz zurückgesetzt, habe sich aber im Frühhandel wieder deutlich von der 1,2400 absetzen können. Damit habe er die Chance erneut die 1,2500 anzulaufen und zu überwinden. Schaffe es der EUR einen Wochenschluss über der 1,2500 zu formatieren, so hätte er dann die Chance, die Ziele bei 1,2664 bzw. bei 1,2743 zu erreichen. Erst ein Tagesschluss unter der 1,2092 würde das Chartbild eintrüben.Ausblick für heute: