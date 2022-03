Paris (www.aktiencheck.de) - Zu Wochenbeginn geriet der Euro im Sog des Ukraine-Kriegs zunächst unter Druck, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Gefragt gewesen sei stattdessen der sichere Anlagehafen US-Dollar. Von ihrem Tief bei 1,09 US-Dollar sei die Gemeinschaftswährung aber im Wochenverlauf auf 1,11 Dollar gestiegen. Der Hauptgrund dürfte die gestiegene Zuversicht mit Blick auf die Lage in der Ukraine gewesen sein. Die Hoffnung auf Fortschritte bei den Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine habe für eine höhere Risikobereitschaft gesorgt. Nach Informationen der "Financial Times" würden beide Seiten an einem 15-Punkte-Plan arbeiten. Selbst die wenig erbaulichen Wirtschaftsdaten aus Deutschland hätten den Euro vor diesem Hintergrund nicht belastet. So sei etwa der ZEW-Konjunkturindex für den März um 93,6 auf -39,3 Punkte eingebrochen - und somit so kräftig wie noch nie seit Beginn der Zeitreihe im Dezember 1991.



Gut möglich, dass der Euro daher schon bald wieder zum Dollar zur Schwäche neigen könnte, zumal - und das sei wohl sehr viel bedeutender für die künftige Entwicklung des Währungspaars - die US-Notenbank am Mittwoch ihre Zinserhöhungswende eingeläutet habe. So sei der Leitzins nicht nur um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 0,25 bis 0,5 Prozent angehoben, sondern auch weitere Zinsschritte wurden in Aussicht gestellt worden. Die wahrscheinlich zunehmende Zinsdifferenz gegenüber dem Dollar spreche aktuell nicht unbedingt für einen aufwertenden Euro. (18.03.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



